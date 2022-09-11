اتحضر للأخضر.. 7 نصائح للحفاظ على نباتات المنزل في فصل الشتاء «عشان متموتش»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع اقتراب فصل الشتاء، يتعرض الكثير من النباتات بمختلف أنواعها للتشقق، وربما الذبلان أو انتهاء عمرها تمامًا، بسبب بعض العوامل، وعلى رأسها درجات الحرارة.

وتتجه العديد من ربات المنازل للزراعة داخل المنزل، إلا أن البعض منهن لا يعلمن الطريقة الأمثل للعناية بالنبات، حتى يطول عمرها.

نصائح للحفاظ على النباتات بالمنزل في فصل الشتاء

وفي هذا الصدد، قدمت داليا سالم، مهندسة الديكور وتنسيق الحدائق، المتخصصة في الزراعة المنزلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة نصائح للحفاظ على النباتات بالمنزل في فصل الشتاء.

الإضاءة

تتأثر النباتات عادًة بإضاءة فصل الشتاء، إذ تكون إضاءة الشمس غير قوية على الإطلاق، ما يفضل محاولات زيادة الإضاءة للنباتات، بطريقتين:

الأولى: إعادة ترتيب وضع النبات ليكون أقرب للإضاءة الطبيعية، أو بطريقة أخرى وهي تزويد النباتات بإضاءة صناعية لا تقل عن 16 ساعة في اليوم.

الري

أحد أسباب تدهور حالة وصحة النبات، الري، الذي قد يكون زائدًا عن الحد أو قليلًا جدًا، وعادة ما يكون احتياج النبات للمياه في الشتاء أقل بسبب انخفاض درجة الحرارة، كما إن معظم النباتات الداخلية استوائية، ولا تحتاج سوى توفير رطوبة حول الجذور ما يقلل احتياجها للمياة بشكل كبير، لذا عليكِ اختبارها جيدًا.

التسميد

لا يحتاج نبات الشتاء إلى تسميد.

تغيير الأصيص

لا يفضل نقل النباتات من مكانها، أو تغيير الأصيص مرارًا وتكرارًا، خاصة إن النباتات في فصل الشتاء يتوقف نموها، وتدخل في مرحلة سكون.

درجات الحرارة المنخفضة

تجنبي تواجد النباتات بجانب مصادر التدفئة الصناعية التي تلجأ لها ربات المنازل، مع انخفاض درجات الحرارة، حتى لا تؤثر عليها.

إزالة الأتربة باستمرار

الأوراق النظيفة مهمة للنبات، خصوصا في الشتا، حتى لا تحجب الإضاءة عن النبات، لذا عليكي تنظيف الأوراق بقطعة قطنية مرة أسبوعيًا على الأقل.

خربشة سطح التربة

يفضل خربشة سطح التربة بعمق 5 سم لتهوية التربة، وعمل ثقوب مرة كل أسبوعين بقلم رصاص أو رفيعة بعمق 20 سم من أجل التهوية للتهوية.