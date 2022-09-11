احذرها.. علامات خادعة تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

سرطان البروستاتا هو نوع من السرطان يصيب الغدة التي على شكل الجوز عند الرجال، والمعروفة باسم البروستاتا، والتي تنتج السائل المنوي.

أين توجد البروستاتا

تقع البروستاتا أسفل المثانة وأمام المستقيم.

وهناك حاجة ماسة لخلق الوعي حول هذا النوع من السرطان المسؤول عن وفيات عديدة في جميع أنحاء العالم، وفقًا للدراسات البحثية، يعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر تشخيصات السرطان شيوعًا عند الرجال وخامس سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع timesofindia.

بصرف النظر عن السرطان، فإن البروستاتا معرضة أيضًا للالتهاب أو التضخم.

لا توجد صلة ملموسة بين هذه المضاعفات وسرطان البروستاتا، ومع ذلك، فمن الحكمة أن يتم اكتشافها في مرحلة مبكرة.

- غالبًا ما تظهر العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا دون أن يلاحظها أحد

على الرغم من أنه أحد أشكال السرطان الرئيسية التي تظهر عند الرجال، إلا أنه يتم التغاضي عن العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا.

علامات هذا السرطان، التي تبدو بسيطة ولكنها في الواقع ليست مذكورة أدناه:

مشكلة في التبول

انخفاض قوة مجرى البول

ألم في العظام

فقدان الوزن غير المبرر

الضعف الجنسي لدى الرجال

دم في البول

الدم في السائل المنوي

حرقان أثناء التبول أو القذف

- سرطان البروستاتا والعمر

ترتبط معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا ومعدلات الوفيات ارتباطًا وثيقًا بالعمر، حيث تُلاحظ أعلى نسبة إصابة عند الرجال المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ومع ذلك، فإن هذا لا يستبعد حدوث هذا المرض عند الذكور الأصغر سنًا.

وفقًا لتقديرات فرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية التي نقلتها كلية الطب بجامعة هارفارد في أحد تقاريرها، فإن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 59 عامًا هو 10-42٪.

الخطر العام لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و 79 سنة هو 17-66٪، فيما يتعلق بالإصابة بالسرطان، يقول تقرير آخر لكلية الطب بجامعة هارفارد، إن الرجل الذي تم تشخيص إصابة والده أو أخيه بسرطان البروستاتا هو أكثر عرضة للإصابة بمرتين إلى ثلاث مرات من الرجل الذي ليس لديه أفراد من العائلة مصابين بالمرض. .

- حالة رجل يبلغ من العمر 28 عامًا مصاب بسرطان البروستاتا

ألقت دراسة أجراها باحثون في معهد All India للعلوم الطبية عام 2017، نيودلهي، الهند الضوء على الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الشباب، المريض يبلغ من العمر 28 عاما، ظهرت عليه أعراض انخفاض في المسالك البولية وتم تشخيص حالته بسرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة.

وقال الباحثون: "حالتنا توضح أن سرطان البروستاتا ليس فقط" مرض الشيخوخة"، كما كان يعتقد سابقًا ، ويجب أن يظل متمايزًا عند علاج الشباب من أعراض المسالك البولية السفلية". تم نشر الدراسة في مجلة Current Urology.

وظهرت على المريض أعراض آلام أسفل البطن وضعف في مجرى البول وبول ليلي وتردد في التبول لمدة 3 أسابيع وآلام أسفل الظهر وضغط.

"يمكن أن يظهر التهاب البروستات كعدوى في المسالك البولية، ولكن في الفحص الرقمي للمستقيم، كانت البروستاتا غير طرية، كما أن تحليل البول كان غير ملحوظ ولم يكن به كريات بيضاء أو أي كائنات حية دقيقة، كما أن التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر المستقيم لم يكشف عن أي علامات لالتهاب البروستاتا.

وكشف فحص المستقيم الرقمي عن وجود عقيد تصلب البروستاتا، الأمر الذي أثار الاشتباه في الإصابة بسرطان البروستاتا والذي تم تأكيده بعد ذلك عن طريق التصوير بالموجات فوق الصوتية والخزعة عبر المستقيم"، كما جاء في تقرير الدراسة.

- من هم الأكثر عرضة للخطر؟

حذر خبراء الصحة بشكل خاص أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من المرض ليكونوا أكثر حرصًا عليه وأن يكونوا دائمًا ملاحظين للأعراض، في حين أن الرجال الأكبر سنًا معرضون لخطر أكبر بالتأكيد، فإن العديد من العوامل الأخرى مثل عادات النظام الغذائي وعادات نمط الحياة الأخرى مستقلة عن العمر ويمكن أن تسبب السرطان حتى لدى الشباب.

يقول تقرير هارفارد: "يبدو أن الرجال الذين يأكلون الكثير من اللحوم الحمراء أو منتجات الألبان عالية الدسم معرضون بشكل أكبر للإصابة بسرطان البروستاتا".

- علاج سرطان البروستاتا

يعتمد علاج سرطان البروستاتا على انتشار المرض، وأيضًا على الأعراض ومستويات مستضد البروستاتا المحدد والتاريخ الصحي للفرد ونوعية الحياة والحالات الطبية الأخرى.

إذا كانت موضعية أو محصورة في العضو ، فيمكن للجراحة الجذرية معالجتها، ومع ذلك، في الحالات التي ينتشر فيها بالفعل إلى مناطق محيطية مثل العظام والغدد الليمفاوية وأجزاء أخرى من الجسم، سيتم استخدام العلاج الهرموني والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

- تدابير الوقاية من سرطان البروستاتا

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، فمن الحكمة اتباع بعض الإجراءات الوقائية.

يمكن لنظام غذائي صحي، منخفض الدهون وغني بالفواكه والخضروات الموسمية، أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وجدت العديد من الدراسات أيضًا وجود صلة بين منتجات الألبان وسرطان البروستاتا، على الرغم من وجود ردود فعل متباينة على ذلك، فقد أشارت الدراسات إلى أن الاستهلاك اليومي للحليب والجبن والزبادي يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

يعد الوزن الصحي والمشاركة في الأنشطة البدنية أمرًا ضروريًا للأشخاص من جميع الفئات العمرية.

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