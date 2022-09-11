الامارات | الخطة الموضوعة سلفاً تحتاج 10 أيام .. هكذا ستودع بريطانيا ملكتها



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الخطط السرية بشأن مسار الأحداث التي تشهدها بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية جرى التحضير لها منذ وقت طويل فيما أطلق عليها "عملية جسر لندن". وهذه هي تفاصيل خطة الأيام العشرة من إعلان الوفاة وحتى الدفن:

فمع الاعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانيةفي قصر بالمورال باسكتلندا، بدأت بريطانيا بتنفيذ خطة وبروتوكولات جرى التخطيط لها بشكل جيد وذلك تحت اسم عملية "سقط جسر لندن".

وكانت البداية مع إبلاغ رئيسة الوزراء ليز تراس، بالوفاة عبر اتصال آمن وبعبارة رمزية أو كود، ثم تبع ذلك المضي قدما في تنفيذ سلسلة طويلة من الاتصالات شملت إبلاغ سكرتير مجلس الوزراء وكبار الوزراء مع ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات.

وبعد ذلك، جرى الإعلان الرسمي عن وفاة الملكة الملكة إليزابيث في الصحف ليتم تنكيس الإعلام فوق المباني العامة وقرعت الأجراس خلال عشر ثوان فيما وضعت لافتات سوداء على الحسابات الحكومية وحسابات قصر باكنغهام على كافة منصات التواصل الاجتماعي.



الأيام العشرة قبل الدفن

في غضون ذلك، يلقي الأمير تشارلز، وريث العرش، كلمة إلى الأمة كملك للبلاد وذلك في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي ثم يعقب ذلك حفل تأبين في كاتدرائية القديس بولس في لندن.

ولمدة عشرة أيام وحتى تشييع الملكة، سيتم تعطيل كافة الأعمال الحكومية بما يشمل تعليق عمل مجلس العموم، لكن سيتم تنفيذ البروتوكولات المنصوص عليها في "عملية جسر لندن" حيث سيرمز لكل يوم من الأيام العشرة بـ "دي-داي" أو "يوم وفاة الملكة.



اليوم الأول ـ تتويج الملك الجديد

يتم إعلان الأمير تشارلز رسميا ملكا جديدا في تمام الساعة العاشرة صباحا فيما سيُطلق على مرحلة تتويج تشارلز اسم "عملية ربيع المد". وسيعقد الملك الجديد أول لقاء مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في تمام الساعة 3:30 مساء.

وفي اليوم التالي، سيُجرى نقل نعش إليزابيث إلى قصر باكنغهام وسيكون في استقباله رئيسة الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء. وبسبب وفاتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا سيبدأ تنفيذ عملية يُطلق عليها اسم "يونيكورن" التي تضم نقل جثمانها إلى لندن عبر القطار.

وفي حالة عدم تمكن نقل الجثمان عبر القطار، سيُجرى تنفيذ العملية " OVERSTUDY" وتعني نقل الجثمان على متن طائرة.

في اليوم الثالث، من المقرر أن يتلقى الملك الجديد التعازي في قصر وستمنستر صباحا فيما سيبدأ أول رحلة له في المملكة المتحدة عند الظهر حيث ستكون محطته الأولى اسكتلندا.

وفي الوقت الذي يزور فيه الملك الجديد أيرلندا الشمالية، سيتم تنفيذ عملية "الأسد" وهي ترمز لمحاكاة نقل الموكب الذي يحمل التابوت من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر

وعقب وصول التابوت إلى القصر سيقام قداس في الكنيسة، سيوضع جثمان الملكة في وسط قاعة قصر وستمنستر لمدة ثلاثة أيام من أجل استقبال العامة لإلقاء نظرة الوداع على مدار الساعة في عملية سيطلق عليها اسم "فيذر".

وفي غضون ذلك، سيتم إجراء محاكاة على مراسم الجنازة الرسمية بالتزامن مع زيارة الملك تشارلز ويلز.

اليوم العاشر ـ الجنازة الرسمية والدفن

ستُقام مراسم الجنازة الرسمية في دير وستمنستر فيما سيعم الصمت دقيقتين في جميع أنحاء البلاد في ظهر هذا اليوم، حيث سيُعلن هذا اليوم يوم حداد وطني. ويمكن لأرباب العمل ـ إن أرادو ـ أن يمنحوا موظفيهم إجازة من العمل.

وسينطلق موكب الجنازة الرسمية إلى كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور مع إلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة أثناء القداس.

وسيتم دفن الجثمان في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في قلعة وندسور إلى جوار زوجها الأمير فيليب الذي توفي في أبريل العام الماضي والذي سيتم نقل جثمانه الآن من القبو الملكي إلى مقبرة العائلة.