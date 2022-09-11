5 منتجات داخل دولابك تساعدك في تجميل البشرة والشعر.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العناية بالبشرة وجمالها أمر تحرص عليه العديد من السيدات والفتيات، حيث أنه يتم اللجوء في بعض الأحيان إلى البحث عن كل ما هو طبيعي ويساهم في تعزيز نضارة البشرة وصحتها، وكذلك الاهتمام بما يخص المظهر الخارجي الجمالي.

وحسب ما عرضت صحيفة «ذا صن» البريطانية، كشفت إحدى خبيرات التجميل بالمملكة المتحدة، والتي تدعى ناتاشا هاردينج، عن عدد من المنتجات الطبيعية، التي يمكن توافرها داخل دولاب منزلك، وتساهم بشكل فعال في الحفاظ على العناية الكاملة بالجسم بما في ذلك البشرة والشعر وغيرهم.

1- خل حمض التفاح

يساهم خل حمض التفاح في لمعان الشعر وتغذية جذوره الدهنية، وحمايته من قشرة الرأس، وذلك بعد أن يُخفف بالماء ويتم وضعه على الشعر كالزيت الطبيعي.

2- معجون الأسنان

ووفق ما أوضحت خبيرة التجميل البريطانية، أن لمعجون الأسنان تأثيرا فعالا أيضًا في علاج حب الشباب وإزالة بقع الوجه، لكن يجب توخي الحذر وعدم وضعه على أي بشرة ملتهبة أو متوهجة.

3- قطرات الليمون

يساهم الليمون أيضا بشكل فعال في منع التعرض للتعرق، عند وضعه أسفل الذراعين، وذلك لأن حمض الستريك المتواجد بداخله يقتل البكتيريا والرائحة الكريهة ويقضي عليها.

4- زيت الزيتون

تقول خبيرة التجميل إنه بعد الاستحمام، تكون مسام الجلد مفتوحة، لذلك يتغلغل زيت الزيتون فيه للحصول على لمسة نهائية ناعمة وجميلة، بالإضافة إلى ذلك، فهو مضاد للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يقلل الاحمرار.

5- زيت جوز الهند

يساهم زيت جوز الهند في ترطيب الشعر، لاحتوائه على مجموعة من الأحماض الأمينية التي تجعله ناعما وانسيابيا.