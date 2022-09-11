كيفية التعامل مع طفلك الانطوائي.. 3 حلول تساعدك على مصاحبته

القاهرة - سمر حسين - ماما

الانطوائية واحدة من السمات التي يولد بها الكثير من الأشخاص حول العالم، إذ أن التقديرات العالمية تشير إلى أن الانطوائيين يشكلون ما لا يقل عن 50% من البشر، ومع اتسام العديد بها، يشعر بعض الآباء بالقلق الشديد في حال ظهور هذه الصفة في صغارهم، وهو ما يدفعهم لمحاولة البحث عن حلول تساعدهم في سهولة اختلاطهم بمن يحيطون.

ووفق ما ذكر موقع heysigmund العالمي، يمكن مساعدة الأطفال على محاولة الاتصال مع الآخرين بسلاسة، من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تشجعهم على أن يكونوا أشخاصًا اجتماعيين، دون اللجوء لخبراء نفسيين أو تدخل علاجي أو ما شابه، وتتمثل هذه الخطوات في:

1- أخرج أفضل ما في طفلك الانطوائي

نظرًا لأن الانطوائيين هم مجموعة يساء فهمها على نطاق واسع، فإن معرفة كيفية تربية الطفل الانطوائي يمكن أن يكون أمرًا صعبًا للغاية، لكن أهم شيء في تنشئتهم هو تعلم كيفية التعامل مع نقاط قوتهم والتغلب عليها.

2- شجعهم على التعبير عن الذات

لدى الانطوائيون حاجة أساسية للتعبير عن أنفسهم، لذا شجع طفلك على إيجاد منافذ للحديث عما يدور بداخله بسلاسة، حيث يمكن أن يكون ذلك من خلال ممارسة أي هواية، كأحد أنواع الفنون أو الكتابة الإبداعية أو كتابة اليوميات أو ممارسة اليوجا.

3- احترم حاجتهم إلى الخصوصية

غالبًا ما يفترض الآباء أن الأسرة بأكملها تحتاج دائمًا إلى القيام بالأشياء معًا ولكن هذا ينتهي به الأمر فقط إلى إرهاق الطفل الانطوائي، لكن يمكنك اختيار الطريقة الأفضل في التخطيط لبعض الأنشطة الفردية معه، والتي يمكنك أنت وطفلك القيام بها معًا.