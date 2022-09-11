الامارات | 3 أطعمة يجب توافرها في إفطار المرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت أبحاث أجرتها مؤسسة القلب البريطانية أن النساء أكثر عُرضة بنسبة 50% لتلقي التشخيص الأوليّ الخاطئ للأزمة القلبية أكثر من الرجل.

وأوصى دينيس كينان العالم المؤسس في "سيغنبوست دايغنوستيكس" النساء باتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم لتقليل المخاطر.

وكشف عن 3 أطعمة شهيرة للإفطار غنية بالبوتاسيوم، وهي الأفوكادو والزبادي والموز.

وقال، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، "أظهرت الدراسات الحديثة أيضًا أن المرأة تستفيد حصريًّا من الوجبات الغنية بالبوتاسيوم".

ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب (للنساء أكبر بكثير من الرجال)؛ من خلال المساعدة في انتقال العناصر الغذائية إلى الخلايا. وبالتالي فهو مفتاح لصحة القلب والعضلات.

وأضاف كينان: "من أجل زيادة البوتاسيوم، يجب على النساء تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الأفوكادو والزبادي والموز".

كما شجع على ممارسة الرياضة وتجنب عادات معينة؛ كطريقة لتقليل المخاطر، قائلًا: "النشاط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيخفضان ضغط الدم عن طريق الحفاظ على قلبك وأوعيتك الدموية في حالة جيدة".

ويمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضًا على إنقاص الوزن؛ مما يساعد على خفض ضغط الدم.

وهناك طريقة أخرى لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب؛ وهي تجنب التدخين؛ حيث يسبب التدخين تصلب الشرايين ويرفع ضغط الدم ويزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.