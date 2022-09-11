الامارات | " تيتانيك" جديدة.. نسخة طبق الأصل بنفس المواصفات والتفاصيل ستبحر قريباً وعلى نفس الطريق !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بعد 100 عام من غرق سفينة تيتانيك قررت شركة أسترالية إطلاق مشروع بناء سفينة " تيتانيك2 " والتي تعد نسخة طبق الأصل من السفينة الأصلية ولكن بميزات أمان وتقنية ملاحة أكثر حداثة وتضم تيتانيك 2 الكثير من التصميمات التي تشير إلى تيتانيك نفسها سواء الشكل الخارجي أو التصميم الداخلي بما في ذلك نسخة خشبية متطابقة من الدرج الكبير للسفينة الأصلية.

كما تحتوي أيضا على جميع المطاعم وغرف الطعام المتاحة على متن السفينة الأصلية وكذلك صالة ألعاب رياضية على الطراز القديم وصالات طعام مليئة بالفضيات ومسبح داخلي وغرفة سبا مزينة بالبلاط مع حمامات تركية وإضاءة عتيقة.

كما ستحتوي تيتانيك 2 على نفس فئات تذاكر السفينة الأصلية والتي تضم الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة ومن المقرر أن تستوعب السفينة ما يقرب من 2400 راكب بالإضافة إلى 900 من أفراد الطاقم.

وعلى الرغم من أنه كان من المقرر إطلاق النسخة الأيقونية لسفينة الركاب الأكثر شهرة في العالم تيتانيك 2 هذا العام، إلا أنه تم تأجيلها لموعد جديد لم يتم تحديده بعد بسبب الخلافات المالية.

وسيطرت حكاية سفينة تيتانيك منذ اصطدامها بالجبل الجليدي وغرقها في عام 1912 على عقول الجميع ولكن مع طرح فيلم " تيتانيك" لـ ليوناردو ديكابريو وكيت وينسلت عام 1994 أصبح السفر على متن هذه السفينة حلما رغب الجميع في عيش تجربته بنفس تفاصيل تلك السفينة المبهرة.

ومع الاعلان عن إطلاق سفينة " تيتانيك 2 " أصبح عيش التجربة حقيقة يمكن تنفيذها مع السفر على متن النسخة الثانية من سفينة "تيتانيك" والتي ستبحر على نفس مسار السفينة التي اصطدمت بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى بين ساوثهامبتون ومدينة نيويورك.