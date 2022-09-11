كيفية اختيار ألوان غرفة الأطفال.. الأصفر والبيبي بلو ينفع للاثنين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعد غرفة الأطفال من أهم الغرف التي نحرص على أن تكون ألوان دهاناتها معاصرة تناسب الأطفال، لانعكاس طاقة تلك الألوان على نفسية أطفالنا، لتعطيهم بعض المشاعر الإيجابية مثل النشاط والثقة، كل لون يعكس طاقة وشعورا مختلفا عن الآخر.

يقول أبانوب سامي، مهندس الديكور، لـ«هن» إنه من المهم اختيار الألوان المناسبة لغرف الأطفال، لأن تلك الألوان تعكس طاقتها على طفلك، خاصة إذا كانت هذه الغرفة مجهزة قبل ولادة الطفل، من أهم الألوان المعاصرة التي يمكن استخدامها اللون الأصفر والبيبي بلو الكاشمير.

من الألوان المناسبة لغرف الأولاد، اللون الأزرق بدرجاته، وللبنات اللون الزهري، ومن الألوان المحايدة التي تناسب الاثنين معاً اللون الأصفر أو البيبي بلو أو الكاشمير، وهذه الألوان المحايدة تناسب المقبلين على الزواج لدهان غرفة الأطفال.

الألوان المناسبة حسب مساحة الغرفة

يختلف اختيار لون الدهان حسب مساحة الغرفة، فإذا كانت مساحتها صغيرة فيجب استخدام ألوان فاتحه للدهانات لتعطي الشعور بمساحة أوسع مثل اللون الأصفر والبيبي بلو، وللغرف الواسعة تستخدم الألوان الداكنة لتعطي شكلا محددا للغرفة وكسر تلك أوسع مثل اللون الأزرق والأصفر الباهت، ومن الأفضل دهان ثلاثة حوائط من الغرفة الواسعة بلون فاتح ودهان الحائط المتبقي بلون غامق من نفس اللون، وذلك ليعطي للغرفة شكلاً جمالياً.

ثأثير الألوان على الطاقة

يؤثر اختيارك للون على طاقة طفلك، حيث إن اللون الأزرق يعطي الشعور بالطموح والثقة والنجاح والتأمل، بينما الأصفر يعزز من القدرات الإبداعية وينشط المخ وجعل التفكير بسهوله ووضوح، اللون الوردي يعطي الشعور بالرقة والأنوثة والبراءة.