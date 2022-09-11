لايف ستايل

أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة.. «احذري التنمر والتمرد»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - ماما

رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة

أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة، من الأشياء التي تبحث عنها الآمهات مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2022، فالكثير من أولياء الأمور يواجهون معاناة كبيرة مع أبنائهم منذ اليوم الأول في الدراسة، إذ يرفض الكثير من الأبناء الذهاب للمدرسة، ويظهر على البعض الآخر الخوف الشديد عند التوجه إليها.

أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة

وتبحث دائما الأمهات عن أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة دون معرفة سبب واضح، خاصة لو رفض الطفل الإفصاح عن رغباته أو مخاوفه.

7cf1bc4886.jpg

أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور طارق إلياس، أستاذ التنمية البشرية، وتطوير الذات، لـ «هُن» عن  أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة، مؤكدًا أن الطفل بطبعه يميل إلى التمرد، ما يدفعه لرفض الأوامر أو الالتزام: «الطفل بيميل للعب مش الالتزام، وللتمرد مش الأوامر والمواعيد الثابتة». 

ونصح إلياس، بضرورة استيعاب المدرسة لحالة الطفل، بمعنى أن يبقى الأسبوع الأول للأنشطة أكثر من الحصص الدراسية، وعلى الأهالي تدريب الأطفال قبل المدرسة على مواعيد النوم والالتزام: «المدارس لازم تستوعب ده وتقلل من الحصص وتكتر الأنشطة عشان التعادل» 

1369de9ee1.jpg

الخوف من التنمر

وأشار إلى أن هناك سببا قويا قد يمنع الطالب من الذهاب للمدرسة، وهو خوفه من التنمر من جانب بعض الزملاء، وهو أمر كثير الحدوث، لذا على الأهالي مواجهة الأمر، وتصعيد الشكاوى حال حدوث ذلك للحفاظ على حق الطفل. 

الخوف من العنف

وأكد مدرب التنمية البشرية، أن هناك العديد من الأطفال يخشون العنف من المعلمين أو حتى الطلاب، ولا بد من مواجهة الأمر مع الإدارة، وتدريب الطفل على التعامل في هذه المواقف حال حدوثها.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا