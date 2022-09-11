أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة.. «احذري التنمر والتمرد»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة، من الأشياء التي تبحث عنها الآمهات مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2022، فالكثير من أولياء الأمور يواجهون معاناة كبيرة مع أبنائهم منذ اليوم الأول في الدراسة، إذ يرفض الكثير من الأبناء الذهاب للمدرسة، ويظهر على البعض الآخر الخوف الشديد عند التوجه إليها.

أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة

وتبحث دائما الأمهات عن أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة دون معرفة سبب واضح، خاصة لو رفض الطفل الإفصاح عن رغباته أو مخاوفه.

أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور طارق إلياس، أستاذ التنمية البشرية، وتطوير الذات، لـ «هُن» عن أسباب رفض الطفل الذهاب إلى المدرسة، مؤكدًا أن الطفل بطبعه يميل إلى التمرد، ما يدفعه لرفض الأوامر أو الالتزام: «الطفل بيميل للعب مش الالتزام، وللتمرد مش الأوامر والمواعيد الثابتة».

ونصح إلياس، بضرورة استيعاب المدرسة لحالة الطفل، بمعنى أن يبقى الأسبوع الأول للأنشطة أكثر من الحصص الدراسية، وعلى الأهالي تدريب الأطفال قبل المدرسة على مواعيد النوم والالتزام: «المدارس لازم تستوعب ده وتقلل من الحصص وتكتر الأنشطة عشان التعادل»

الخوف من التنمر

وأشار إلى أن هناك سببا قويا قد يمنع الطالب من الذهاب للمدرسة، وهو خوفه من التنمر من جانب بعض الزملاء، وهو أمر كثير الحدوث، لذا على الأهالي مواجهة الأمر، وتصعيد الشكاوى حال حدوث ذلك للحفاظ على حق الطفل.

الخوف من العنف

وأكد مدرب التنمية البشرية، أن هناك العديد من الأطفال يخشون العنف من المعلمين أو حتى الطلاب، ولا بد من مواجهة الأمر مع الإدارة، وتدريب الطفل على التعامل في هذه المواقف حال حدوثها.