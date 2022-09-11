الامارات | بطلة فيلم «بلوند» تتسلم جائزة «هوليوود الجديدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، أول من أمس، عن تأثرها الشديد بحصولها على جائزة «هوليوود الجديدة» في مهرجان السينما الأميركية في دوفيل، قبل عرض فيلم «بلوند» عن قصة حياة مارلين مونرو، الذي تؤدي فيه دور النجمة الشقراء. وقالت الممثلة الكوبية «يشرّفني كثيراً أن أكون هنا الليلة. وأودّ بشكل خاص أن أشكر شخصاً أقدّره هو أندرو دومينيك»، مخرج فيلم «بلوند» الذي أدت بطولته. وتوجهت بالقول إلى دومينيك دامعةً أمام نحو 1500 في القاعة الكبيرة لمركز دوفيل الدولي: «من خلال (بلوند) قدّمتَ لي أجمل هدية». وأشاد رئيس لجنة التحكيم، أرنو ديبليشان، خلال تسليم الجائزة، بقدرة الممثلة البالغة 34 عاماً على إتقان أدوار شديدة الاختلاف. وقال متوجهاً إليها: «أود أن تشعري في هذه القاعة بحب الجمهور الفرنسي». وتُخصص الجائزة التي استُحدثَت عام 2011 لممثلين وممثلات يُظهرون «موهبةً وشغفاً والتزاماً على درب الابتكار».