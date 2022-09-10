لو بتعاني من مرض السكر.. فواكه عليك الابتعاد عنها: أبرزها الموز

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني مرضى السكر دائما من عدم الالتزام بالنظام الغذائي الصحي، الذي من شأنه عدم زيادة نسبة السكر في الدم، ويساعد ذلك على استكمال اليوم دون التعرض لغيبوبة السكر أو مضاعفات شديدة في المرض قد تزيد من مخاطره على الصحة.

ودائما ما ينصح الأطباء المتخصصون، مرضى السكر، باستبدال الحلوى والمشروبات الغازية بأطباق الفواكه الطازجة، التي تزيد من المعاناة، إلا أن هناك بعض الأنواع على مريض السكر الابتعاد عنها فورًا وعدم الإفراط في تناول كميات كبيرة منها.

فواكه ابتعد عنها إذا كنت تعاني من السكر

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«هُن» مرضى السكر من تناول بعض الفواكه بعينها، رغم أهميتها، مؤكدة أن 50% من علاج السكر هو النظام الغائي، إلا أن هناك بعض الأنواع التي يفضل تجنبها، وعلى رأسها الموز الأصفر والتين والمانجو ذات القشرة الصفراء: «كل الفواكه دي نسبة السكر فيها عالية جدًا ولازم نبتعد عنها».

وتابعت: «يمكن تناول الموز أو المانجو ذات القشرة الخضراء فقط، وبشرط تناول ثمرة واحدة في اليوم».

كما حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، من تناول العصائر والفواكه المجففة.

فواكه مفيدة لمرضى السكر

وأشارت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، إلى بعض الفواكه المفيدة لمرضى السكر، ولكن بشرط الاعتدال وليس الإفراط فيها، وعلى رأسها: «التوت الأسود أو الأخضر مفيد، بمقدار 5 وحدات في اليوم»، فضلًا عن تناول فواكه الفراولة أو الجوافة أو الكيوي: «فواكه مفيدة لمرضى السكر، غنية بالألياف والفيتامينات، ولا تحتوي على سكريات كبيرة».