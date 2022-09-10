3 علامات في البراز تكشف الإصابة بسرطان الكبد "في مرحلة متأخرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ينتشر سرطان الكبد لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد، ويعد أكثر أشكال المرض حدة، وفي بعض الحالات قد لا يكون قابلاً للشفاء، لكن التصرف بسرعة عند ظهور علامات التحذير يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية.

يوفر سرطان الكبد فرصًا ضئيلة للبقاء على قيد الحياة، ولكن قد يكون من الصعب تحديد علامات التحذير الخاصة به، حيث يمكن أن تشير التغييرات في لون البراز إلى المرض، إليك ما تبحث عنه.

ووفقا لخبراء الصحة، يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية في الجسم إلى أن يصبح البراز ضخمًا وشاحبًا ودهنيًا، كما تقول صحيفة express البريطانية.

ويعد فقدان الوزن أحد أكثر أعراض سرطان الكبد وضوحًا، وهو أيضًا من أعراض العديد من أنواع السرطان الأخرى.

وتختلف الأعراض اعتمادًا على الموقع الدقيق للسرطان، وقد تتسبب بعض الأعراض مثل اليرقان في ظهور مجموعة فرعية من العلامات، مثل الحكة.

ونظرًا لأن العديد من الأعراض غامضة، مثل الشعور بالمرض وفقدان الشهية، فقد يكون من الصعب جدًا اكتشاف المرض مبكرًا.

ونظرًا لأن الكبد يتحكم في إنتاج الصفراء، فمن المحتمل أيضًا أن ينتج عن الورم الخبيث في العضو تغيرات ملحوظة عند الذهاب إلى المرحاض.

في المرحلة الأولى من المرض، لم يتجاوز حجم الورم سنتيمترين ولم ينمو في الأوعية الدموية.

ومع تقدمه، فإنه ينتشر إلى الغدد الليمفاوية الأخرى في الجسم، وغزو الأنسجة المحيطة في النهاية، مما يجعل معالجة المرض أكثر صعوبة بالعلاج.

ولسوء الحظ، هذه هي المرحلة التي من المرجح أن تظهر فيها الأعراض.

وتوضح جمعية السرطان الأمريكية: "إذا كان السرطان يمنع إفراز العصارة الصفراوية والبنكرياس في الأمعاء، فقد لا يتمكن الشخص من هضم الأطعمة الدهنية".

الدهون غير المهضومة يمكن أن تتسبب أيضًا في شحوب البراز بشكل غير عادي، وقد تكون أيضًا ضخمة ودهنية وتطفو في المرحاض.

ومن الآثار الجانبية الشائعة الأخرى لسرطان الكبد تراكم البيليروبين في الدم، والذي يحدث غالبًا بسبب انسداد القناة الصفراوية.

يتميز هذا التراكم في الدم باليرقان الذي قد يؤدي إلى اصفرار الجلد وبياض العينين.

من المحتمل أن تحدث عدة تغييرات أخرى في مستويات الهرمون، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

قد يؤدي هذا إلى:

مستويات عالية من الكالسيوم، والتي قد تسبب الغثيان والارتباك والإمساك والضعف أو مشاكل في العضلات

انخفاض مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الإرهاق والإغماء

تضخم الثدي أو انكماش الخصيتين عند الرجال

ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء، مما قد يجعل الشخص يبدو أحمر اللون ومتوردًا

ارتفاع مستويات الكوليسترول.

ما الذي يسبب سرطان الكبد؟

يشرح صندوق الكبد البريطاني: "لا تظهر أعراض لسرطان الكبد إلا في مرحلة متأخرة، هذا هو السبب في أن الأشخاص المصابين بتليف الكبد يخضعون لفحوصات منتظمة لعلامات سرطان الكبد من خلال فحوصات الموجات فوق الصوتية واختبارات الدم كل ستة أشهر".

كيفية الكشف عن سرطان الكبد

يجب أن تتطلب أي تغييرات جسدية غريبة إجراء مزيد من التحقيق من قبل الطبيب.

يمكن للطبيب إجراء سلسلة من اختبارات الدم، أو إزالة عينة من أنسجة الكبد لفحصها.

إذا أسفرت الخزعة عن نتائج إيجابية، فقد تختلف العلاجات اللاحقة تبعًا لمرحلة المرض.

تشمل علاجات سرطان الكبد الأولي ما يلي:

جراحة

علاج إشعاعي

العلاج الدوائي المستهدف

العلاج الكيميائي

العلاج المناعي.

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