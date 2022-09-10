بعد إلغاء معاشه.. رجل عمره 102 سنة يلجأ لحيلة غريبة لإثبات إنه "عايش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خرج رجل هندي يبلغ من العمر 102 سنة من قرية غاندهارا في روهتك، التابعة لدولة الهند، في موكب زفاف مزيف لإثبات أنه على قيد الحياة بعد أن أعلنت حكومة ولاية هاريانا وفاته في الأوراق وألغت معاشه التقاعدي.

كان الرجل الذي يدعي "دولي تشاند" يذهب يوميًا للمكاتب الحكومية للحصول على معاشه خلال الـ 6 أشهر الماضية، الذي توقف منذ شهر مارسى 2022.

قال دوليشاند وهو يركب عربة زفاف: "إنه ارتدى ملابس العريس ليُظهر لحكومة هاريانا أنه على قيد الحياة"، وفقًا لموقع "hindustantimes".

وتابع: "كانت لدي جميع المستندات الخاصة بي ولكني لا أعرف لماذا تم قطع معاشي، أريد أن أقول للحكومة إنني على قيد الحياة، لم يكن لدي أي وسيلة للاحتجاج باستثناء هذه الحيلة".

بينما قال الأخصائي الاجتماعي نافين جيهيند، الذي كان من بين عشرات الأشخاص الذين انضموا إلى حفل الزفاف المزيف: " إنه سمع عن القضية وقرر مساعدته، وإن هناك عددًا قليلاً من الأشخاص في سنه على قيد الحياة".

وأوضح: "يجب على الحكومة أن تجعلهم سفراء للعلامة التجارية بدلاً من اقتناص معاشاتهم التقاعدية، هذا الرجل العجوز لا يعاني من أي مرض وهو في صحة جيدة ".

ونجحت هذه الحيلة، حيث التقى الوزير التعاوني السابق مانيش جروفر بالرجل، وأكد له أنه سيتم استعادة معاشه على الفور.

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