لن تتوقع.. مشروب شهير يهددك بالإصابة بالنوبات القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتقد بعض الأشخاص، خاصة من يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن الزائد، أن تناول الصودا الدايت، سيساعدهم على التخلص من الوزن الزائد، على الرغم من خطورة هذه المشروبات التي تحمل اسما خادعا.

وحذرت دراسة جديدة، أجراها باحثون في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، من أن استهلاك مشروبات الصودا الدايت يوميا قد يزيد من خطر الإصابة بمرض قاتل، ألا وهو النوبات القلبية، وفقا لموقع صحيفة dailymail البريطانية.

وأشار الباحثون، إلى المحليات الصناعية المستخدمة في مشروبات الصودا الدايت، قد تكون السبب وراء الإصابة بالنوبات القلبية الخطيرة.

تحذير خطير

ووفقا للباحثين، فإن كل من يتناول مشروبات الصودا الدايت يوميا، كان أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بخمسة أضعاف ممن يستهلكون المشروبات الغازية العادية.

الباحثون وجدوا أيضا، في الدراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون 78 ملليجرام يوميا من المحليات الصناعية، الموجودة في مشروبات الصودا الدايت، أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمقدار العشر تقريبا، من غيرهم.

ونصح الباحثون كل من يتناول مشروبات الصودا الدايت، بألا يعتبروا هذه المشروبات بديلا آمنا للسكر، نظرا لأن المحليات الصناعية الموجودة بها لها أضرار خطيرة، لعل أبرزها زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم والالتهابات، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أمراض خطيرة أخرى يسببها استهلاك مشروبات الصودا الدايت

- السكري

المحليات الصناعية الموجودة بشكل شائع في المشروبات الغازية المخصصة للدايت، قد تم ربطها بزيادة فرصة الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وزيادة مقاومة الأنسولين.

- الصداع النصفي

يمكن أن تسبب المحليات الصناعية مثل الأسبارتام، والتي توجد عادة في الصودا الدايت، الصداع النصفي، حيث تم ربط السكريات الصناعية المستخدمة في المشروبات الغازية الخاصة بالدايت، بزيادة نوبات الصداع النصفي المتكررة، وتفاقم الصداع المزمن، والتهيج، وفقا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية.

- متلازمة القولون العصبي

تسبب الصودا الدايت تهيج الأمعاء، لذا يجب على المصابين بمتلازمة القولون العصبي الابتعاد عن هذه المشروبات الغازية الشهيرة، حيث من الصعب هضم السكريات الاصطناعية المستخدمة في الصودا الدايت أو امتصاصها من قبل الأمعاء ما يؤدي إلى الانتفاخ والإسهال وآلام البطن.

- الحموضة

الصودا الدايت قد تسبب الحموضة المعوية، فمن المعروف أن المشروبات الغازية تضعف القدرة على الإغلاق للعضلة العاصرة للمريء السفلية (التي تفصل المعدة عن المريء)، ما يؤدي إلى انعكاس الحمض إلى المريء، وظهور أعراض حرقة المعدة.

- الارتجاع المعدي المريئي

الأشخاص المصابون بالارتجاع المعدي المريئي قد يعانوا من مشاكل مع حامض الستريك "الموجود عادة في الصودا" حال تناول الصودا الدايت، لأنه حامضي.

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