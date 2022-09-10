4 حيل تجعل شعرك أكثر كثافة.. «حتى لو خفيف وبيقع»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الوصول للشعر الكثيف، أمر تحاول العديد من الفتيات الحصول عليه، فهو يعطي مظهرا مميزا ومختلفا، كما أنه يحدد الملامح ويجعلك أكثر جاذبية.

وتعاني العديد من الفتيات من تسافط الشعر، أو الشعر الخفيف، إذ تلجأ بعضهن للبحث عن حيل تساعد في ظهوره بشكل أكثر كثافة.

حيل سهلة لزيادة كثافة شعرك

ويرصد «هُن» للفتيات حيل تجعل الشعر أكثر كثافة، وفقًا لموقع boldsky المعني بالموضة.

استخدام الشامبو الجاف

استخدام الشامبو الجاف يساعد على تجديد وإنعاش فروة الرأس.

تغيير طريقة تقسيم الشعر

في الغالب نتمسك جميعًا بتقسيمة شعر بعينها، فلا حرج في تفضيل تصفيف الشعر أو تقسيمه في اتجاه معين ولكن الشعر يعتاد على هذا الشكل وقد لا تشعر بالراحة في فصل الشعر بشكل مختلف.

اكسري هذه العادة الشائعة أو الروتينية الخاصة بالشعر واذهبي لتقسيم مختلف في المرة المقبلة، على سبيل المثال، إذا قمت بتقسيم الشعر إلى الجانب الأيمن، حاولي فصله إلى الجانب الأيسر والعكس صحيح، ما يضمن لكِ مظهرًا جديدًا، يجعل شعرك يبدو كثيفًا.

استخدام وصلات الشعر

وصلات الشعر «الاكستنشن» هي حلول مفيدة للغاية عندما تريدي أن تضفي مظهرًا كثيفًا على شعرك في المناسبات الخاصة؛ سواء كنت تخططي لربط الشعر في شكل ذيل حصان أملس أو إبقاء الخصلات منسدلة.

تصفيف الشعر بشكل مجعد

تجعيد الشعر مع البكرات يعطيه حجمًا كثيف، قسّمي شعرك إلى أقسام واستخدم البكرات لتجعيد الشعر، لمدة لا تقل عن 40 دقيقة أو أكثر، البكرات هي أفضل خيار لإنشاء مظهر مجعد كثيف.