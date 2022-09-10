للرجال.. حيلة لتفادي مشكلات الجلد بعد الحلاقة في المنزل: احذر من البشرة الدهنية

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعتبر الحلاقة بسيطة جدًا بالنسبة لبعض الرجال، لكنها قد تكون مؤلمة وفوضوية في بعض الأحيان للكثير ممن يعانون من البشرة الحساسة، ما يتطلب وضع الزيوت مع كريم الحلاقة لمنع حدوث الالتهابات أو الاحمرار، وفقًا لما ذكره الموقع الهندي «boldsky».

ما هو زيت ما قبل الحلاقة؟

يساعد زيت ما قبل الحلاقة في منع عدد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها المرتبطة بالحلاقة، مثل الاحمرار، والالتهاب والحكة ونمو الشعر تحت الجلد، بالإضافة إلى ذلك، يقلل زيت ما قبل الحلاقة من الاحتكاك والخدوش التي تسببها شفرات الحلاقة لأنها تتحرك بسلاسة عبر سطح الجلد عن طريق ترطيب الجلد.

من الضروري أيضًا أن يحتوي زيت ما قبل الحلاقة على مكونات تغذي البشرة وتوفر فوائد إضافية، مثل الترطيب ومضادات الأكسدة.

كيفية استخدام زيت ما قبل الحلاقة

قبل وضع الزيت للاستخدام، يجب أن تبلل بشرتك بمنشفة دافئة ورطبة، أو الأفضل من ذلك أن تأخذ حمامًا دافئًا.

قم بتنعيم شعر اللحية، ما يقلل من احتمالية التهيج وظهور نتوءات الحلاقة.

التأكد من حصول بشرتك ولحيتك على جرعة جيدة من التقشير قبل استخدام زيت ما قبل الحلاقة، ما يساعد في تقليل نتوءات الحلاقة ويضمن حلاقة أكثر راحة.

حالات يمنع فيها استخدام زيت ما قبل الحلاقة

زيت ما قبل الحلاقة مناسب لجميع الأعمار، ولكن الأفراد الذين لديهم بشرة دهنية يكونوا أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب، لذلك يجب عليك تخطي استخدام زيت ما قبل الحلاقة إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب أو ظهور البثور.