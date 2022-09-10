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بفستان أصفر قصير.. درة بإطلالة جذابة على البحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة درة عدة صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، خلال تواجدها أمام البحر.

حيث ارتدت فستان قصير بأكمام طويلة، مزود تطريز فاخر، مفتوح من منطقة الصدر على شكل V، وكان الفستان من ماركة maison valentino.

واعتمدت على وضع مكياجًا ترابيًا بسيط ليزيد من جمالها.

واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على أحد الكتفين.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات تمثلت في قلادة، وأقراط رقيقة.

ونالت الإطلالة العديد من التعليقات وشملت : " تجنني"، "مفيش في حلاوتك"، "ربنا يحميكي ويوفقك".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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