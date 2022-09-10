هذا ما يحدث عند وضع العنب داخل الميكروويف.. لا تفعلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

العنب من الفواكه المفضلة لدى كثيرين، نظرًا لمذاقه المميز واحتوائه على عديد من الفوائد الصحية للجسم.

لكن هل تعلم ماذا يحدث عند وضعه داخل الميكروويف لبضع ثوان فقط؟.. هذا ما نكشفه لكم وفقًا لموقع "scienceabc".

عندما ينقسم العنب إلى نصفين، يدفع الموجات الدقيقة التي تنطلق داخل الميكروويف عبر القشرة، ما يتسبب في إشعال النار.

وأظهرت دراسة لعلماء كنديين بعنوان "ربط تكوين البلازما في العنب برنين الميكروويف للثنائيات المائية"، والتي نُشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الدورية، السبب وراء هذه الانفجار.

وركز الباحثون اهتمامهم أثناء الدراسة على ما يسمى "البلازما"، وهي البقعة الساخنة من الأيونات السائبة والإلكترونات، والأسباب التي أدت إلى تكوينها.

وكان السؤال الذي بحث العلماء عن إجابة له، كيف بإمكان شيء غير ضار كالعنب أن يُولّد كرة نارية داخل الميكروويف بحيث ينتج البلازما على شكل نار؟

خلال التجربة، استخدم الباحثون حبات بلاستيكية مبللة بالماء تُشبه إلى حد كبير العنب وملمسه الرقيق، كما استعانوا بميكروويف مع الحرص على استبدال الباب الخاص به بآخر زجاجي شفاف لمراقبة التجربة بوضوح، واستخدموا كاميرا تسجيل ذات سرعة عالية بمعدل 1000 إطار في الثانية لتقوية نتائج الدراسة.

- نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إلى أن العنب في الواقع يشبه آلة الترومبون الموسيقية، إذ يعمل العنب تمامًا مثلها، من خلال تضخيم الموجات التي يصدرها الميكروويف، حيث يدفع الموجات الناتجة عبر نصفي العنب، ثم يعمل على تركيز الطاقة على بقعة معينة من قشرة العنب.

إضافة إلى يساهم وجود حبات العنب بجوار بعضهما البعض إلى توليد الطاقة داخل الجهاز، ما يؤدي إلى تراكم قدر كبير من الطاقة المكثّفة، وتتصادم بالإلكترونيات ثم تدفعها بقوة، ما يجعلها غير قادرة على التمسك بذراتها، فتتحوّل إلى كرة نارية، أو ما تُعرف باسم " البلازما".

وأفادت الدراسة أيضًا، إلى إمكانية استبدال العنب بأي شيء آخر قريب من حجم حبة العنب ويحتوي على كمية كافية من الماء، ونجح الخبراء بتوليد البلازما من التوت الأسود، وحتى بيض السمان.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟