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3 وصفات طبيعية تساعدك في إزالة طلاء الأظافر.. «سهلة وبسيطة»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إزالة طلاء الأظافر - تعبيرية

طلاء الأظافر أمر تحرص على وضعه العديد من السيدات خاصة عند الاهتمام بعناية المظهر استعدادا للخروج في المناسبات العامة والخاصة، ومع الانتهاء من الذهاب للمناسبات بمختلف مواقفها، تحرص المرأة عادة على إزالة هذا الطلاء باستخدام الوصفات البسيطة خاصة عند نفاد مزيل هذه الألوان داخل المنزل.

طرق طبيعية لإزالة طلاء الأظافر

وحسب ما ذكر الموقع الرسمي لشركة مستحضرات التجميل العالمية tomsofmaine، هناك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساهم في التخلص من طلاء الأظافر، ومن بينها:

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1- معجون الأسنان

يساهم معجون الأسنان في إزالة طلاء الأظافر بسهولة، وذلك من خلال وضعه على الفرشاة ومن ثم وضعها على الأظافر وحكها بها، فقط استخدمي فرشاة أظافر ناعمة لتدليك معجون الأسنان في أظافرك وفك الطلاء، ثم اشطفيها بالماء.

2- الليمون والخل

اسكبي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون في وعاء، ثم ضعي فوقه الخل الأبيض المقطر، بحيث يكون عميقًا بما يكفي لغمر أظافرك، ومن ثم انقعي أظافرك لمدة خمس دقائق، ثم امسحي المُلمع بقطعة قماش ناعمة. 

3- الماء الساخن والصابون

أحيانًا يكون النقع المطول في الماء الساخن مع وجود الصابون هو كل ما يتطلبه الأمر للتخلص من طلاء أظافرك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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