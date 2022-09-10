تحذير من أطعمة تسبب تسوس الأسنان.. بينها الفواكه المجففة والحلويات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب الكثيرون بتسوس الأسنان الأمر الذي يسبب لهم آلامًا مبرحة، وربما يصل الأمر إلى تكون خراج ما يستدعي عملية جراحية في الفم، ومن أجل تجنب مضاعفات التسوس، يجب أن يتبع الأشخاص عادات يومية لتنظيف أسنانهم.

وقالت أسماء عطيتو، طبيبة أسنان لـ«هن»، إنه من الصعب الحفاظ على الأسنان من الإصابة بالتسوس، إلا من خلال الاعتناء بنظافتها وغسلها بالفرشاة مرتين يومياً على الأقل، بالإضافة إلى الابتعاد عن بعض الأطعمة خاصة الحمضية.

أكلات تسبب التسوس

وشرحت «أسماء» أنه من الأشياء التي تسبب تسوس الأسنان، تناول الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، إلى جانب شرب القهوة، وبعض المأكولات اللزجة مثل الفواكه المجففة والحلويات، حيث أن لزوجتها تجعلها تلتصق بالأسنان لفترة طويلة ما يسبب لها التسوس، وكذلك الأطعمة المقرمشة مثل الشيبسي، والمشروبات الغازية.

كيف يحدث التسوس؟

تسوس الأسنان ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة الإهمال لفترة طويلة، فبداية التسوس تكون على الطبقة الخارجية لمينا الأسنان، وتكون حينها الأسنان بدون أي ألم فيها، وفي أثناء هذه الفترة، لا يتدخل الطبيب إلا لتنظيفها فقط.

وحذرت «أسماء» من إهمال التسوس لأنه يؤدي إلى وصوله لعاج السِنة، ففي بداية الأمر، تكون السِنة بلا ألم وتحتاج إلى حشو عادي، لكن تركها لفترة طويلة يجعل التسوس يصل إلى العصب، ويزيد الشعور بالألم خاصة عند تناول مشروب شديد السخونة أو البرودة.