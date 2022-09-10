مشروب ساخن شهير يرفع ضغط الدم بعد ساعة من تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فرط ضغط الدم هو حالة خطيرة تضع القلب تحت ضغط كبير على المدى الطويل، له العديد من المحفزات المعروفة، بما في ذلك مشروب واحد يُظهر أنه يحث على زيادة "كبيرة" في ضغط الدم خلال ساعة من تناوله.

وعندما يرتفع ضغط الدم داخل الأوردة، يكافح القلب لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، لكن الخطر الأكبر مع ارتفاع ضغط الدم هو احتمال حدوث تمزق في الوريد أو تكوين جلطة دموية.

هذا يجعل ارتفاع ضغط الدم أهم عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا للباحثين، يمكن للقهوة أن تزيد ضغط الدم بشكل كبير، لفترة قصيرة بعد تناولها، وفقا لما جاء في موقع صحيفة express البريطانية.

وأبرزت الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وجود صلة قوية بين ارتفاع ضغط الدم وتناول الكافيين.

كان العلماء في الفريق قد شرعوا تحديدًا في تحديد الآثار طويلة المدى للقهوة والكافيين على ضغط الدم للأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وأشارت نتائجهم إلى أن تناول ما بين 200 و300 ملج من الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم بمقدار 8.1 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي بمقدار 5.7 ملم زئبق خلال ساعة من تناوله.

وعلاوة على ذلك، لاحظوا أن هذه الزيادة في ضغط الدم استمرت لأكثر من 3 ساعات.

ووفقا لـ Mayo Clinic، قد يتسبب الكافيين في ارتفاع ضغط الدم لفترة، حتى لو لم يكن لديك هذا الأمر، وليس من الواضح ما الذي يسبب هذا الارتفاع في ضغط الدم، تختلف استجابة ضغط الدم للكافيين من شخص لآخر .

أحد التفسيرات المحتملة لهذه التأثيرات هو إفراز الغدة الكظرية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الأدرينالين إلى تسريع ضربات القلب وتضييق الأوعية الدموية، وبالتالي زيادة الضغط داخل الأوردة.

ومن المثير للاهتمام، أن الأبحاث أظهرت أن تناول القهوة بانتظام يقلل من آثار ارتفاع ضغط الدم للمشروبات.

ولكن يعتقد الباحثون أن هذا قد يكون لأن الأشخاص الذين يشربون القهوة بشكل معتاد وبالتالي، قد يتطورون إلى تحمل الكافيين.

وبناءً على الدراسات، قد يؤدي تناول القهوة بانتظام إلى زيادة طفيفة إلى متوسطة في ضغط الدم، علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم أن يعلموا أن تناول القهوة من غير المرجح أن يؤثر على مخاطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

وفي الواقع، تشير بعض الأبحاث إلى عكس ذلك.

تقدم القهوة ثروة من المركبات النشطة بيولوجيًا التي توصف بآثارها القوية المضادة للأكسدة على الجسم.

بعض المواد الكيميائية النباتية تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب، والتي تحمي من الإجهاد التأكسدي.

عند القيام بذلك، تم افتراض أن الفوائد الصحية للقهوة قد تفوق المخاطر المحتملة المتعلقة بالكافيين.

في الواقع، أثبتت الأبحاث المنشورة في مجلة New England Journal of Medicine في عام 2020 أن شرب كوبين إلى 5 أكواب من القهوة يوميًا قد يقي من أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

لكن العلماء حذروا من أن الإفراط في تناول القهوة قد يسبب مشاكل تشمل القلق والعصبية والأرق.

الخلاصة الرئيسية من هذه الدراسات هي أن تناول القهوة باعتدال قد يكون الأكثر أمانًا وفائدة للصحة.

يجب أيضًا مراعاة التدابير الاحترازية الأخرى ضد ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.

وفقًا لمايو كلينك، فإن بعض الأمثلة على التمارين الهوائية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم تشمل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة أو الرقص.

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