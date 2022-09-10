حدث نادر.. اعتقال امرأة في مطعم المطار بسبب جمالها - كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اتُهمت امرأة ضباط الشرطة في مطار لاس فيجاس، في ولاية نيفادا الأمريكية، باعتقالها لأنها "جميلة المظهر".

ووفقًا لموقع "bestlifeonline"، بدأت القصة عندما غادرت هند بسطامي، التي تبلغ من العمر 28 سنة، مطعم المطار دون أن تدفع ثمن الفاتورة، ثم أغمي عليها من بوابة الأمن في المطار.

وعندما تم العثور والقبض عليها، كانت عدوانية ومثيرة للجدل مع السلطات، وذلك اعتقادًا منها أن الشرطة تعاقبها على مظهرها.

واندلع الحادث عندما تم استدعاء الشرطة إلى مطعم تشيليز في مطار هاري ريد الدولي، بخصوص امرأة زُعم أنها تناولت العشاء وهربت.

وبحث الضباط عن المرأة التي اكتشفوا لاحقًا أنها هند في المطار، لكنهم واجهوا صعوبة في العثور عليها.

في النهاية، وجه موظفو المطار الشرطة إلى الاتجاه الصحيح بعد التعرف على هند من وصفها.

وقال التقرير الرسمي للسلطات المحلية: "بعد فترة وجيزة، أبلغت إدارة أمن المواصلات الضباط الذين يعملون في بوابة D بالمطار، بأنه تمت ملاحظة امرأة مطابقة لهذا الوصف وهي نائمة بالقرب من نقطة التفتيش الأمنية".

تم اكتشاف الفتاة لاحقًا في منطقة استلام الحقائب، حيث ظهرت وفقًا للشرطة، في حالة غياب تام بسبب تناولها الكحول، قائلة: " إنها تتعرض للمضايقة لأن رجال الشرطة لم يروا أبدًا أي شخص بمثل جمالها".

وفقًا للضباط، كانت المرأة عدوانية وخرجت عن نطاق السيطرة أثناء اعتقالها، قائلة "إنها ستبصق على جميع الضباط، وأنهم يحاولون اغتصابها، لأنهم لم يروا أي امراة بجمالها.

ووجدت الشرطة فيما بعد أن هذه الفتاة لديها مذكرة من محكمة بلدية لاس فيجاس، وتم حجزها في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة سوء السلوك.

وتم احتجازها حاليًا بكفالة قدرها 1000 دولار، مع تحديد موعد للمحكمة في 27 أكتوبر، ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

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