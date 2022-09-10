ما السر وراء وجود ثقب صغير في القفل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من المحتمل أنك استخدمت قفلًا لأسباب عديدة، ولكن هل سبق لك أن لاحظت الفتحة الصغيرة الموجودة في الأسفل؟، وتساءلت ما السر وراء وجودها، وهل لها فائدة أم لا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لما ورد في موقع "reasonsbehindthe".

1. نظرًا لأن القفل يُستخدام في كثير من الأحيان في الخارج، فإن الثقب الموجود في الأسفل تمنعه من الصدأ.

2. تسمح هذه الفتحة الصغيرة لمياه الأمطار بالتسرب، لهذا السبب يطلق عليهم اسم " فتحات التصريف" .

3. بالإضافة إلى ذلك، تمنع الماء من التجمد داخل القفل، الأمر الذي قد يتسبب في أضرار جسيمة لعدم وجود غرفة تمدد، ولكن هناك أيضًا استخدام آخر مفيد جدًا للثقوب.

4. في حالة تعطل القفل لفترة وكان من الصعب فتحه وغلقه، يمكنك تشحيمه من خلال هذه الفتحة ببعض قطرات من الزيت الخاص بـ "تشحيم السيارات"، سيساعدك هذا على تليين القفل.

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