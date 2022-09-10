فاكهة التنين الكيلو بـ570 جنيها.. ما سبب غلائها- وماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يخلو السوق من أصناف الفاكهة اللذيذة التي نعرفها، لكن في الآونة الأخيرة بدأن بعض الأنواع في الظهور دون أن نسمع عنها أو نعرفها.

من بين الأنواع الغربية التي ظهرت في بعض المتاجر ببعض المدن المصرية، فاكهة التنين، فما هي وما فوائدها وسعرها؟

ما هي؟

فاكهة التنين، والمعروفة أيضًا باسم pitahaya أو الفراولة الكمثرى، هي فاكهة استوائية معروفة بجلدها الأحمر الغريب، وهي تعتبر من أغرب وأغلى الفواكه حول العالم.

قد تبدو غريبة، ولكن نكهاتها مشابهة لنكهات الفواكه الأخرى، يوصف طعمها بأنه حلو قليلاً مزيج بين الكيوي والكمثرى.

وتنمو في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى، ولكن اليوم تزرع في جميع أنحاء العالم، ونجح زراعتها في مصر منذ أكثر من 13 عاما، وفق ما نقل موقع "healtline".

ويوجد منها ثلاثة أنواع وهما الأبيض والأصفر والأحمر، ولكن أكثرهم شيوعاً هو الأبيض.

شكلها الفريد وطعمها الغريب، جعلها تحظى بشعبية بين عشاق الطعام والمهتمين بالصحة.

ولحسن الحظ، لست مضطرًا للعيش في المناطق الاستوائية للاستمتاع بفوائدها التي لا حصر لها، فيمكنك العثور عليها طازجة أو مجمدة في محلات السوبر ماركت الكبيرة في مصر وجميع أنحاء العالم.

سعرها:

ويصل سعر الكيلو من هذه الفاكهة نحو 569 جنيها، بحسب ما يعرضها عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة، وغلو سعرها يرجع إلى كونها نادرة وتتميز بالعديد من الفوائد الصحة، فضلا عن مذاق طعمها اللذيذ والجميل.

فوائدها

- مليئة بمضادات الأكسدة

تحتوي فاكهة الدراجون فروت على العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من التلف.

- تمنعك من الإصابة بالأمراض المزمنة

تحتوي هذه الفاكهة على مضادات الأكسدة فيتامين C وبيتا كاروتين والليكوبين والبيتالين، وربطت الدراسات النظم الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

- تقوي جهاز المناعة

توفر فاكهة الدراجون فروت كميات كبيرة من فيتامين C والكاروتينات وخصائص تقوي المناعة، وتجعل جسمك محصن ضد نزلات البرد والانفلونزا.

- تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

تعزز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء، والتي ترتبط بعلاج مشاكل الجهاز الهضمي.

- تمنع إصابتك بالأنيميا

تمد هذه الفاكهة جسمك بالحديد مع فيتامين ج، وهو مزيج يحسن امتصاص جسمك لهذا المعدن المهم، ويعمل على تدفق الدم بشكل سليم ويمنع حدوث الأنيميا.

- محملة بالألياف

تقدم فاكهة الدراجون فروت 7 جرامات من الألياف لكل واحدة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتلبية احتياجاتك اليومية من الألياف.

- مصدر طبيعي للمغنيسيوم

تعد فاكهة الدراجون فروت مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري لأكثر من 600 تفاعل كيميائي حيوي في جسمك.

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