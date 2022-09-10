موقف محرج للغاية تعرضت له فتاة أثناء التقاط صور لها - ماذا حدث؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، لفتاة تدعي هالي موهلر، البالغة من العمر 27 سنة، وصديقتها توري، 24 سنة، تحاولان التقاط صورة أمام النافورة في فندق لاس فيجاس، في ولاية نيفادا الأمريكية.

وفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطانية، يُظهر الفيديو، إن كلاهما وقف استنادًا على حافة النافورة، لالتقاط الصورة، لكن سرعان ما انزلقت الفتاة داخل النافورة، وبدأت في محاولة لاستعادة توازنها.

وقد أصابت بصدمة شديدة، بسبب وقوعها في الماء البارد فجأة، ومن ثم حاولت الخروج من النافورة.

في النهاية، قدمت صديقتها "توري" يد المساعدة لها، كى تساعدها للخروج من النافورة، لكنها لم تتماسك من الضحك والابتسامات.

قالت هايلي: 'كنا نلتقط صورة في وقت متأخر من الليل أمام النافورة وفقدت توزاني عن طريق الخطأ، ليس من الصعب القيام بذلك بعد الشرب لمدة 12 ساعة متواصلة".

وتابعت: "ثم ذهبت للجلوس إلى الوراء ولكن كانت هناك مسامير، لذلك تراجعت تمامًا، وانزلقت داخل النافورة".

وأضافت: "اعتقدت أنه كان مضحكًا، حتى لو كان بعض الشيء، لكن بالتأكيد لم أتوقع أن أسقط كما فعلت، لقد كانت واحدة من أكثر الرحلات التي لا تنسى في حياتي.

واستكملت أيضًا: "كنا نحتفل بأحد أعز أصدقائي، وأنا متأكدة من أن هذا الفيديو سيضيف إلى الذكريات التي تدوم مدى الحياة التي صنعناها معًا، لم يتفاجأ الكثير من الأصدقاء الذين شاهدوا الفيديو على الإطلاق، أعتقد أننا كنا في حالة غياب وعي بسبب الكحول، ولم يكن خطأ أحد".

وقد حصد الفيديو على أكثر من 1.5 مليون مشاهدة.

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