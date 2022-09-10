الامارات | الأردن: قتلت زوج ابنتها وأحرقت جثته لإخفاء الجريمة



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت التحقيقات الجنائية الأولية هوية شاب عثر على جثته محترقة في منطقة الطاحونة غرب محافظة معان، جنوب الأردن.

وكشف مصدر أمني في المحافظة اليوم أن الشاب الثلاثيني الذي تم العثور على جثته محترقة، قد قتل على يدي حماته.

وأشار المصدر ذاته ان القاتلة اعترفت بالتحقيق انها اقدمت على قتل زوج ابنتها نتيجة وجود خلافات عائلية فيما بينهم، ثم قامت بحرقه في حفرة لاخفاء معالم الجريمة.

وقال أن الجهات الرسمية والامنية المختصة اخذت عطوة امنية من ذوي وعائلة المجني عليه لمدة ثلاثة أيام وثلث، فيما تم أخذ الاجراءات الاحترازية من قبل الاجهزة الامنية، حيث تم اجلاء خمسة الدم للقاتل وعائلته حسب العادات والأعراف المتبعه في مثل هذه الحوادث.