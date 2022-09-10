عدد ساعات النوم الكافية للأطفال قبل الدراسة.. أستاذ مخ وأعصاب توضح

القاهرة - سمر حسين - ماما

ما عدد الساعات الكافية النوم للأطفال والطلاب قبل عودة الدراسة؟.. سؤال يدور في أذهان الكثير، خاصة الأمهات اللاتي يبحثن عن العدد الكافي من قسط النوم الأنسب لأطفالهن حتى لا يصابوا بنوبات الصداع أو عدم التركيز خلال اليوم الدراسي.

عدد الساعات الكافية النوم للطلاب

وأجابت الدكتورة هدير ناجي، أستاذ المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام الجديد، في حديثها لـ«هُن» على السؤال الشائع، الخاص بعدد ساعات النوم الكافية، مؤكدة أن الأمر يرتبط بشكل طردي بعمر الطالب.

كيفية حساب المدة الكافية للنوم

وحول الطريقة الصحيحة لحساب المدة الكافية للنوم وفقًا للعمر، أكدت «ناجي»، أن الطلاب في مرحلة رياض الأطفال، من عامهم الثالث إلى الخامس، يفضل لهم أخذ قسط النوم بين 10 ساعات وحتى 13 ساعة يوميًا.

أما طلاب المرحلتين الابتدائية، والإعدادية، في أعمار 6 سنوات وحتى 13 سنة، يكونوا بحاجة للنوم من 9 ساعات وحتى 11 ساعة بانتظام، ناصحة بضرورة أخذ قيلولة خلال اليوم.

وعن التلاميذ في بداية المرحلة الثانوية، من 14 عامًا وحتى الـ 17 عامًا، أوضحت أستاذ المخ والأعصاب، أنهم بحاجة لعدد ساعات نوم من 8 ساعات إلى 10 ساعات.

أما طلاب المرحلة الجامعية الأكثر من 17 عامًا، فهم بحاجة للنوم من 7 ساعات إلى 9 ساعات يوميًا، ويكفي كبار السن النوم 7 ساعات أو 6 ساعات فقط.

ما هو موعد النوم الصحيح؟

وحول موعد النوم الأنسب، أكدت «ناجي»، أنه يفضل من بعد صلاة العشاء، وأن يكون ميعاد الاستيقاظ هو صلاه الفجر.