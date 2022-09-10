أستاذ تغذية تحذر من تناول الأغذية المصنعة: تزيد من خطر الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

نسعى دائمًا للحفاظ على صحتنا، لكن مع تطور العالم ننشغل في عملنا وخاصة للأمهات العاملات، فيلجأن إلى الأغذية المصنعة، نظرًا لسرعة تحضيرها إلى جانب توفيرها للوقت، لكن الإكثار من تناولها يصيب صحتنا بأضرار كثيرة.

أضرار تناول الأغذية المصنعة

وقال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية جامعة عين شمس ل«هن»، إن تناول الأغذية المصنعة مضر بالصحة، لأنها لها تأثير على المدى الطويل، نظرًا لاحتوائها على الإضافات الصناعية التي تحسن من الطعام والرائحة والقوام.

وحسب موقع «bbc»، فإن إحدى الدراسات فحصت الأنظمة الغذائية لأكثر من 200 ألف شخص لمدة 28 يومًا، وجدت فيها صلة بين الأغذية المصنعة وسرطان القولون والمستقيم، كما أنه في إحدى التحليلات وجدو أن الأغذية المصنعة يزيد من خطر الوفاة المبكر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أهمية الاعتدال في تناول الأطعمة والاهتمام بنظافتها

للحفاظ على صحتك أيضاً يجب التقليل في تناول اللحوم الحمراء مثل الحم البقري والضأن بشكل يومي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان القولون وأمراض القلب والكوليسترول، فمن الصحي تناول وجبة غذائية متوازنة لا تعتمد على البروتين والدهون المشبعة، وكذلك الأكل الملوث، مثل النباتات المرشوشة بالمبيد الحشري، فيجب أن تترك لفترة معينه بعد الرش حتى تأكل، لأن تناولها أثناء وجود تأثير المبيد عليها يصيبنا ببعض المشاكل الصحية العديده.

كذلك الطعام المتعفن مثل تعفن الجبن والخبز، فتناولها يعرضك لتسمم على المدى القصير، وبعض المشاكل الأخرى على المدي الطويل وذلك لإحتوائه على توكسينات سامة تتجمع داخل الجسم، إلى جانب تلوث المياه و المعادن التي تحتويها لفترة طويلة تسبب المشاكل للكلى، فمن المفيد وجود فلتر للمياه في منازلنا، من الجيد الحرص على الاعتدال في تناول الأطعمة والاهتمام بنظافتها.