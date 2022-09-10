حكاية «سارة» مع مرض نادر.. أنقذتها شهامة المصريين بعدما نشرت «الوطن» قصتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، جملة تنطبق كلماتها ومعانيها مع الشابة الأربعينية سارة أحمد، التي تكافح مرض نادر، غّير حياتها رأسًا على عقب، فجأة دون مقدمات قبل 12 عامًا، إذ تبدلت حياتها من الحيوية والنشاط، إلى الألم تصارع من أجل البقاء، بعدما أصيبت بمرض الورم العضلي الليمفي، الذي جعلها تظل حبيسة داخل غرفة مغلقة في أحد المستشفيات، متصلة بالأجهزة والأكسجين طوال الوقت، تتحلى بالصبر حتى حفظتها الرعاية الإلهية بجمع المبلغ المحدد لإجراء عملية جراحية، في الهند، بقيمة 4 ملايين جنيه.

بدأت حكاية سارة أحمد، من خلال استغاثة مع شرح تفاصيل حالتها الصحية، لـ«الوطن»، في مطلع شهر أغسطس من العام الحالي، بعنوان: «سارة» تسابق الزمن بعد إصابتها بمرض نادر: «محتاجة زراعة رئتين بـ4 ملايين جنيه»، وبعد نشر القصة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا في تدشين حملة «انقذوا سارة»، ومن ثم بدأ الرواد في جمع التبرعات لحالتها.

تبرعات المصريين تنقذ سارة

التبرعات التي تلقتها الشابة الأربعينية من المصريين داخل مصر وخارجها، كانت تسير بمعدل سريع، وسط استجابة كبيرة، كانت «الوطن» تتابعها لحظة بلحظة، وتراقب الحالة الصحية لـ«سارة»، والتطورات والأعراض التي كانت تداهم جسدها بين الثانية والأخرى، وجاء ذلك في تقرير بعنوان: هاشتاج «انقذوا سارة» مريضة الورم العضلي الليمفي يتصدر مواقع التواصل بعد نشر «الوطن» قصتها.

أمنيات واستجابات

الكثير من الأمنيات ربما تمنتها الشابة الأربعينية، لكن حرمها المرض منها، إذ لم تتمكن من الزواج وتكوين أسرة ولم تُرزق بأطفال، وكانت فتحت قلبها «الوطن» وتحدثت عن الأمنية التي تتمنى تحقيقها، وهي رؤية الفنان أحمد العوضي، الذي يعتبر من أهم الفنانين المقربين لقلبها، وتتابع أعماله الفنية السينمائية منها والدرامية، وبالفعل تحقق الحلم بعد أيام، إذ استجاب الفنان لها وقام بزيارتها داخل غرفتها في المستشفى، حاملًا بيده قالب حلوى، ليحتفل معها ومع طاقم التمريض، بعيد ميلادها، في لفتة إنسانية ودعم للمريضة، ونشرت «الوطن» هذه القصة بعنوان: استجابة لـ«الوطن».. العوضي يزور مريضة الورم العضلي: «احتفل معاها بعيد ميلادها»

الحلم يتحقق بعد شهر

بعد مرور أقل من شهر على نشر قصة مرض سارة أحمد، تمكنت من جمع 4 ملايين جنيه، المبلغ المحدد لإجراء عمليتها الجراحية، لزراعة رئتين، إذ تعيش بكفاءة 5% فقط، من قبل المصريين داخل مصر وخارجها، ودعم نجوم الوسط الفني، من بينهم الفنان أحمد العوضي، وشام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، ورصدت الوطن هذه الزيارة في تقرير بعنوان: بعد تبني «الوطن» قصتها.. اكتمال مبلغ عملية «سارة» مريضة الورم العضلي