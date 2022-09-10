قبل الدراسة.. اعرفي أهمية تناول وجبة الإفطار لصحة الأطفال: تساعد على التركيز

القاهرة - سمر حسين - ماما

وجبة الإفطار واحدة من أهم الممارسات الغذائية السليمة لأنها لها العديد من الفوائد، فهي تساهم في مساعدة الجسم على الحرق والتركيز، وكذلك تساعد على موازنة الجسم ومنع زيادته خاصة في حالة تناول طعامًا صحيًا في الصباح، وفيما يلي أهمية تناول وجبة الإفطار للأطفال، وكذلك فوائد تناوله ببطء.

أهمية تناول وجبة الإفطار

تناول وجبة الإفطار يومياً، بحسب الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية العلاجية لـ«هن»، قبل الذهاب إلى المدرسة من الأشياء الضرورية للتركيز عليها، فهي أول السلوكيات الغذائية السليمة، حيث إنها تساعد على زيادة التركيز والتحصيل الدراسي، كما إنها تزود الجسم بالطاقة التي يحتاجها الطفل، فعدم تناولها يؤدى إلى نقص مستوى السكر في الدم والشعور بالصداع واضطرابات معوية، والضعف.

فوائد التناول ببطئ

من الضروري تناول وجبة الإفطار ببطء، لأن ذلك مفيد جداً لعملية الهضم، واستهلاك سرعات حرارية قليلة من اللذين يأكلون بطريقة سريعة، حيث إن المخ يحتاج إلى 20 دقيقة حتى يلتقت إشارة من المعدة بالشبع، وفي تلك المدة لا يلتقت المخ أي إشارة بالإكتفاء بتناول الطعام، فيتناول الطفل المزيد، وممكن أن يصاب بالسمنة.

فمن المهم حفاظ الأم على الوزن المثالي لطفلها، وتجنب تعرضه للسمنة بسبب تناول الأغذية الغير مفيدة، من الضروري تقليل تناول الحلوى والمشروبات الغازية والمثلجات إلى جانب الوجبات السريعة، ومن المفضل منع تناولها.