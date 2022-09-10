اتحضر للأخضر.. كيفية تنظيف أوراق النباتات داخل البيت: «ابعدي عن المياه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استغلال المساحات داخل المنزل، بالشرفات، أو أمام المنازل في الزراعة وتنسيق المزروعات المختلفة، واحدة من الأمور التي تلجأ لها السيدات منذ قديم الأزل، واليوم، وتحديدًا عقب إطلاق مبادرة «اتحضر للأخضر» بات الأمر من الأمور الأساسية للكثير من الأشخاص من الجنسيين، الذين بدأوا في سياسة استغلال المساحات الموجودة بالمنزل، وتحويلها للوحة خضراء.

وجهة جمالية، وتحسين الهواء، وربما انتاج واكتفاء ذاتي، كلاهما منافع عديدة حصاد زرع النباتات بالمنازل سواء بالشرفات أو بالمساحات الموجودة أمامها، إلا أن تبقى العاقبة في تنظيف تلك الأوراق، خاصة إن العديد من السيدات يستخدمن المياة الغزيرة في تنظيفه.

كيفية تنظيف النباتات الموجودة داخل البيت

وفي هذا الصدد، كشفت المهندسة داليا سالم، خبيرة الديكور، وتنسيق الحدائق، الطريقة الأمثل والأفضل لتنظيف أوراق الشجر والمزروعات الموجودة داخل المنازل، خاصة إذا غمرتها الأتربة.

ابتعدي عن الغسل بالمياه

ونصحت سالم، السيدات من خلال «هُن» بالابتعاد قدر المستطاع عن الغسل باستخدام المياة، مؤكدة إن استخدام المياة بهذه الطريقة لا يقوم بتنضيف الأوراق بقدر ما إنه يتسبب في تجيير اللون: «مش أحسن حاجة اننا لما نحب ننضف نبات من التراب نغسله، مش ممنوع نغسل أوراق النبات لكن مش دي طريقة تنظيفه، بل بالعكس الطريقة دي نتيجتها بعد فترة أن أوراق النبات بتجير مش بتنضف».

كيفية تنظيف أوراق النباتات

وعن الطريقة الأفضل لتنظيف أوراق النباتات، أوضحت أنه يفضل أن يكون باستخدام الفوط النظيفة: «استخدمي فوطة نضيفة، ناعمة وجافة يفضل لو مايكروفايبر ونمسح الأوراق ورقة ورقة، ده هيضمن نبات نضيف واوراقه بتلمع»، متابعة: «غسيل النبات بيكون مرتين تلاتة في السنة بالكتير».