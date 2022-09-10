نمر بـ5 مراحل.. كم نحتاج من النوم العميق في الليلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يمر النوم بخمس مراحل، حيث يكون نوم حركة العين السريعة (REM)، هو الشكل العميق من أشكال النوم، والذي سيساعدك على التأكد من أن مستويات الطاقة لديك ممتلئة وجاهزة لتجعلك تعمل.

ما هو نوم حركة العين السريعة (REM)؟

يتميز نوم حركة العين السريعة، كما يوحي اسمه، بحركة العين العشوائية والسريعة.

وخلال ليلة راحة جيدة، يمر الناس بدورة من مراحل النوم المختلفة، بما في ذلك أربع إلى خمس فترات من نوم حركة العين السريعة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتبدأ مرحلة حركة العين السريعة عادة بعد نحو 90 دقيقة من النوم، والتي تكون قصيرة في بداية الليلة وتطول في نهايتها.

ويمر الجسم والدماغ بالعديد من التغييرات في فترة حركة العين السريعة، بما في ذلك الانكسار غير المنتظم، وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتغيرات درجة حرارة الجسم، والارتعاش، ونشاط الدماغ المماثل لليقظة، والإثارة الجنسية.

كم هي مدة نوم حركة العين السريعة (REM) التي نحتاجها في الليل؟

يحتاج البشر إلى نوم عميق لإصلاح عضلاتهم - وحتى الجروح السطحية تلتئم بشكل أسرع خلال فترة النوم العميق.

وبالنسبة لشخص بالغ متوسط ​​يحتاج إلى ما بين سبع وتسع ساعات من النوم، ويشكل النوم العميق عادة ما بين 15 إلى 25% من إجمالي وقت النوم، وبالتالي فإنه يجب أن ينام الفرد نحو 1.5 ساعة على الأقل في نوم عميق، بما في ذلك حركة العين السريعة.

ما هي مراحل النوم الأخرى؟

- حركة العين غير السريعة 1: نوم خفيف جدا أو مستيقظ.

- حركة العين غير السريعة 2: نوم أعمق قليلا، مع انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب.

- حركة العين غير السريعة 3 و4: النوم العميق، حيث تسترخي العضلات تماما ويصلح الجسم الأنسجة وينميها.

أما حركة العين السريعة، وهي المرحلة التي يرى فيها النائم الأحلام، فتشكل هذه الفترة الثلث الأخير من دورة النوم.