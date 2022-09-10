نصائح لمرضى القولون.. تناولوا الشوفان والبطاطس وابتعدوا عن البسلة والترمس

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني بعض الفتيات والسيدات من مرض القولون، خاصة العصبي، ما يدفعهن للشعور بآلام مستمرة في المعدة، ويُحدث تهيجًا شديدًا بها بعد تناول بعض الأطعمة والمشروبات، كما يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب والقلق، فضلًا عن تشنج في الأمعاء، لذا تبحث الفتيات عن وصفات وأطعمة تتناسب مع القولون بصفة عامة.

مرض القولون.. أسبابه وأعراضه

تحدثت أخصائية التغذية، غادة معتوق، عن الأكلات المسموح تناولها والممنوعة لمرضى القولون، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، إذ قالت: «مرض القولون، بيكون عبارة عن التهاب في منطقة الأمعاء الغليظة، يُحدث انتفاخًا وغازات في البطن وآلامًا قوية جدًا فضلًا عن الإمساك والإسهال، وكل دي أعراض القولون، وممكن يحدث ضيق في التنفس فضلًا عن الشعور بنغزة تشبه الذبحة الصدرية، لذا لا يجب الاستهانة به، كونه يضغط على الحجاب الحاجز والرئه، فيما تصاب غالبية السيدات بالقولون العصبي، الناتج عن الضغط والمشاكل العصبية والنفسية».

الأطعمة المسموح بتناولها

«تحسين طريقة أسلوب الحياة وممارسة الرياضة»، بهذه العبارة حددت أخصائية التغذية، الأمور الواجب القيام بها، لمريض القولون، إذ تضيف: «لازم ممارسة الرياضة نصف ساعة، لمدة 3 أيام في الأسبوع، محاولة تقليل الضغط العصبي والتوتر وتهدئه الأعصاب، واتباع طريقة أكل معينة، يجب الابتعاد عن الكرنب والقرنبيط والخرشوف، التي يصعب هضمها، بجانب القهوة، والفول والبسلة والترمس والبصل والثوم، المأكولات الحارة، الدهون غير الصحية وبعض أنواع السكر الدايت».

الشمر والكنتالوب والنعناع

كما حددت المسموح تناوله لمرضى القولون:«اللحوم والفراخ والأسماك، لكن بطهيها بطريقة صحية، دقيق الشوفان ودقيق اللوز، الزبادي قليل الدسم، بياض البيض، البطاطس، الأرز البني، الفواكه كالفراولة والعنب و الكنتالوب والشمر والنعناع».