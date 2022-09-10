«فؤاد» يفاجئ «آلاء» بحفل زفاف جديد بعد 16 سنة زواج.. «سابوا كل ذكرياتهم في سوريا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع، قرر «فؤاد الطباع» 41 عامًا، من سوريا، مفاجئة زوجته «آلاء أبو اللبن» بحفل زفاف جديد عقب 16 عامًا من زواجهما، حضره أبنائهما، في محاولة منهما لخلق ذكريات أخرى جديدة، بعيدًا عن التي تركوها في سوريا، بعدما انتقلوا للمكوث هنا بمصر منذ 11 عامًا.

آلاء: حجز عندي جلسة مكياج واتفاجئت إنها ليا

مكالمة هاتفية تلقتها آلاء، التي تعمل خبيرة تجميل، من شخص مجهول، حجز جلسة باسم عروس وهمية، في إحدى فنادق التجمع، كانت بداية القصة، موضحة: «اتصل حجز عندي جلسة لعروسة في فندق بالتجمع، وبالطبع جهزت وروحت لأنه شغل، لكن لما روحت اتفاجئت إن أنا العروسة».

مفاجئة وصدمة، ودموع عبرت عن فرحتها بها آلاء، فور معرفتها بالأمر، وفقًا لما ذكرته لـ«هُن»، معقبة: «مكنتش مصدقة، اتفاجئت بالموضوع، ولقيته مجهز جلسة التصوير والفستان وتفاصيل الحفلة، وحتى بناتنا لابسين وجاهزين».

آلاء: «بناتنا حضروا فرحنا»

بالفساتين البيضاء، حضر بنات الثنائي حفل زفاف والدهما ووالدتهم، بعدما قرر الأب تقديم تلك الهدية للزوجة بمناسبة ذكرى زواجهم الـ16: «عندنا بنتين عندهم 15 و8 سنين، كانوا عارفين بالموضوع والصبح نزلوا مع والدهم وقالوا عندنا حفلة، بس كانوا هما كمان بيجهزوا للمفاجأة دي».

آلاء: حب يفرحني لأن كل صورنا راحت في سوريا

محاولات إسعاد الزوجة، كانت هي هدف الزوج، وشغله الشاغل، بعدما أدرك مدى حزنها على ضياع صور حفل زفافهم الأول والأساسي، بسوريا، بعدما تركوها وحضروا لمصر لتحتضنهم، مادفع الزوج للتفكير في توثيق ذكريات جديدة: «حب يفرحني، ونعمل ذكريات جديدة مع بناتنا، وهنا في مصر البلد والوطن اللي احتضنا، وفعلًا قدر يعمل ده».