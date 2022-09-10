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توقعات الابراج وحظك اليوم 10-9: سعادة لهؤلاء .. تحسن مادي لهذا البرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل

مهنياً: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.

عاطفياً: قد تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن تحلى بالتفاؤل.

مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

-برج الثور

مهنياً: ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.

عاطفياً: تشعر بالحزن والاكتئاب، لذا من الصعب بالنسبة لك التواصل مع شريكك.

مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة حصولك على مكافأة مالية كبيرة من عملك.

برج الجوزاء:

مهنيًا: كن هادئا وعقلانيا ولا تجعل مشاعرك تسيطر عليك، حتى لا تخسر عملك.

عاطفياً:لديك فرصة لقضاء عطلة برفقة شريك حياتك.

ماديا: تتحسن جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.

-برج السرطان

مهنياً: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.

عاطفياً: اليوم مناسب للنزهة مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسري.

ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته، فكر بحكمة حتى لا تخسر ما في يدك.

برج الأسد

مهنياً: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.

عاطفياً: احذر تفاقم الخلافات مع الشريك.

مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.

برج العذراء:

مهنيًا: تستطيع إيجاد فرصة عمل جديدة.

عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك

ماديًا:تشعر بضائقة مالية، لذا عليك إيجاد دخل جديد لتحسين وضعك.

-برج الميزان

ماديًا: تفكر في إجراء بعض التغييرات على ديكور منزلك، ولكن وضعك المالي لا يسمح بذلك.

مهنياً: التسرع يؤدي إلى أخطاء طائشة، لذا إذا كنت تنوي القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.

عاطفياً: تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شؤونك العاطفية.

-برج العقرب

مهنيًا: تمتلك القدرة على تحقيق أهدافك.

عاطفياً: تتحسن حالتك النفسية بشكل كبير وسينعكس ذلك على علاقتك مع شريك حياتك.

ماديًا: الحظ حليفك، لذلك تقرر الذهاب للتسوق لشراء احتياجاتك ومستلزماتك.

برج القوس:

مهنياً: تتعرض للانتقادات من زملائك في العمل، لذا حافظ على إحساسك بالتواضع، وكن صبورا مع الآخرين.

عاطفياً: مساندتك لشريكك فى أوقات ضعفه بداية جديدة نحو التقدم في علاقتكما.

مادياً: ستتحسن هذه الفترة جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.

-برج الجدى

مهنياً: قوة التركيز لديك قوية والموارد التي تحتاجها موجودة، لذا يمكنك إثبات ذاتك هذا الأسبوع.

عاطفياً: تقضي جزءا كبيرا في التخطيط لكيفية العثور على رفيق الحياة.

مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية قريباً.

-برج الدلو

ماديًا: تفكر في إجراء بعض التغييرات على ديكور منزلك، ولكن وضعك المالي لا يسمح بذلك.

مهنياً: التسرع يؤدي إلى أخطاء، لذا إذا كنت تنوي القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.

عاطفياً: تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شئوونك العاطفية.

برج الحوت:

مهنياً : دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.

عاطفياً: صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.

مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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