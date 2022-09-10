عادات غذائية صحية تطيل العمر.. علميها لأطفالك منذ الصغر

القاهرة - سمر حسين - صحة

العادات الصحية هي ما تتحكم في الإصابة بالأمراض المزمنة أو تجنبها، وكذلك العيش بطريقة صحيحة، بحسب الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية العلاجية لـ«هن»، والتي أوضحتها في عدد من الخطوات والعادات التي يجب اتباعها منذ مرحلة الطفولة.

عادات غذائية صحية للممارسة طوال العمر

يجب اتباع العادات الصحية السليمة لتغذية أطفالنا أثناء الدراسة، وتشجيعهم على ممارستها بقية حياتهم أيضًا، لتكون عادة حياتية لهم، فيجب الحرص والاهتمام بتناول كل من:

الغذاء الغني بالكربوهيدرات مثل الأرز والذرة والخبز، لأنه من أهم مصادر الطاقة والتي يحتاجها أطفالنا.

البروتينات مثل اللحوم والبيض والأجبان، وكذلك البروتين النباتي الذي يتوافر في الفول والعدس، لأنها مصدر جيد للطاقة وضروري لنمو العظام والعضلات إلى جانب إنها تساعد على تجديد الأنسجة، كما أنها تحتوي على عنصر الحديد الذي يقي الجسم من فقر الدم.

الأغذية الغنية بالدهون مثل الحليب، ومشتقاته، واللحوم، لأنها تمد جسم أطفالنا بالطاقة، ويجب الحرص على عدم الإفراط في تناولها تجنباً للإصابة بالسمنة.

الفيتامينات وخاصة «B1» و«B2»، وفيتامين النياسين، والفوليك أسيد، وفيتامين «B12»، و«B6»، فيتامين «D»، «A»، «C»، «E».

العناصر المعدنية لأنها الضرورية في مرحلة الطفولة وخاصة الكالسيوم للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، والزنك، والحديد.

مع الاعتدال في تناول ملح والسكر، وشرب حوالي بين 6-8 أكواب مياه يوميًا.