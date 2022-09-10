الامارات | «أوبرا دبي» تحتفي بأيقونة فرنسا إديث بياف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب» عن استضافة العرض الموسيقي العالمي «بياف.. لو سبيكتاكل»، في «أوبرا دبي» 22 أكتوبر المقبل. ويحتفي العمل الأيقوني، الذي تم تقديمه في ما يزيد على 50 مدينة حول العالم، بما فيها باريس ولندن ونيويورك، بمسيرة أيقونة الغناء الفرنسية إديث بياف.

يصطحب العرض الجمهور في رحلة مميزة لاستكشاف مسيرة المغنية الراحلة من خلال تقديم باقة من أشهر أغنياتها، بما فيها «La Vie en Rose»، «Non Je Ne Regrette Rien» و«Mon Dieu» برفقة عروض بصرية من الصور والمحتوى المرئي الذي يصور مراحل مختلفة من حياتها.

وتُؤدي دور بياف في العرض الممثلة والموسيقية الفرنسية الشهيرة ناتالي ليرميت، التي انضمت إلى فريق العمل في عام 2018. وتتمتع ليرميت بخبرة تزيد على ثلاثة عقود في مجال المسرح الموسيقي، حيث أدّت أدواراً مميزة في أعمال شهيرة، مثل «ستارمانيا» و«ذا ليتل ماتش جيرل»، فضلاً عن غيرها من الأدوار في البرامج الإذاعية التي يتم بثها في مختلف أنحاء فرنسا. تم تقديم عرض «بياف! لو سبيكتاكل» للمرة الأولى في فرنسا عام 2015 بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد إديث بياف، ليتم تقديمه منذ ذلك الوقت في أكثر من 400 عرض عالمي في 50 دولة حول العالم، وحضره ما يزيد على مليون مشاهد. ويحتفي العرض بالذكرى الستين لوفاة مغنية فرنسا الأسطورية التي تُصادف أكتوبر 2022، حيث حافظت بياف على مكانتها كأكثر نجوم فرنسا شهرة على الساحة العالمية، بفضل موسيقاها العابرة للحدود والثقافات واللغات، ولامست بصوتها العذب مشاعر الملايين، ويأتي بعد أربعة أعوام من تاريخ ظهوره الأول في منطقة الشرق الأوسط في دبي أوبرا في فبراير عام 2019.