الامارات | العالم يودّع ملكة محبوبة بمئات الأعمال الفنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا توجد شخصية سياسية عالمية تم تجسيدها في أعمال وتجارب فنية مثل ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث، ومنذ لحظة إعلان وفاتها أول من أمس، بدأت عشرات المتاحف ودور العرض الفني بافتتاح معارض وعرض صور ولوحات مختلفة جسدت الملكة الراحلة بأشكال ومناسبات وطرق مختلفة، بدءاً من اللوحات العادية مروراً بالتذكارات والطوابع وحتى تماثيل الشمع.