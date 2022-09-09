للمقبلات على إزالة الشعر بالليزر .. لا تتجاهلي هذه العلامات بعد الجلسة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

قد يوفر إزالة الشعر بالليزر فرق كبير في التخلص من الشعر الزائد بشكل دائم ما يجعله الحل الأمثل للجميع، ولكن قد يعاني البعض من علامات تظهر بعد الجلسة الأولى، لذا سوف نتعرف عليها في السطور التالية.

تهيج الجلد

قد يعاني بعض الأشخاص من احمرار بالجلد، بالإضافة إلى النتوءات الصغيرة، بالإضافة إلى تهيج البشرة الملحوظ، والشعور بعدم الراحة بعد الإنتهاء من الجلسة مباشرة، وذلك نتيجة لعدم تحمل بعض أنواع البشرة لليزر، وغالبًَا ما تختفي تلك العلامات من تلقاء نفسها، ولكن يجب الحرص على عدم وضع المنظفات القوية أو المقشرات لتجنب تضاعف الأمر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع bclaserandskincare.

تغير لون الجلد

قد يظهر بعض التغييرات على لون البشرة بعد الانتهاء من جلسة الليزر، ما يعتبر من الأعراض الجانبية التي تختفي دون علاج، ولكن إذا كانت مصاحبة بألم شديد يكون من الضروري التواصل مع الطبيب على الفور لتجنب أن تكون تصبغات وتطول فترة علاجها.

علامات حروق

تظهر بعض الندوب على البشرة بعد جلسة الليزر، حيث يمكن أن يعاني البعض من التهابات دائمة ما يتسبب في ظهور علامات حروق، وغالبًا ما يحدث ذلك عند استخدام الليزر بشكل غير لائق أثناء جلسات إزالة الشعر، وغالبًا ما تحتاج وقت كبير لعلاجها.

ظهور البثور

عادة ما يعتمد الليزر على الحرارة الناتجة من الطاقة الضوئية لتدمير بصيلات الشعر، لذا قد ينتج عنها ظهور بعض البثور على الجلد، التي غالبًا تنتج عن عدم الاهتمام بتبريد البشرة خلال الجلسة.

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