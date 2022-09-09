أول صور لابنة مؤمن زكريا.. واللاعب يظهر بجوارها مبتسما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر اللاعب مؤمن زكريا، صورة لمولودته الجديدة «نيللي»، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، لتعيد ابنة مؤمن زكريا الابتسامة إلى والدها.

الاحتفال بولادة ابنة مؤمن زكريا

ورُزق اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا بمولودته الثانية «نيللى»، مساء أمس الخميس، إذ نشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» ودون عليها باللغة الإنجليزية «welcome Nelly».

وخلال الساعات الماضية، نشر اللاعب مؤمن زكريا صورة جديدة تجمعه بابنته للمرة الأولى، احتفالًا بقدومها، إذ ظهر بجانبها ضاحكًا مُبتسمًا لقدوم طفلته الجديدة.

زوجة مؤمن زكريا تتحدث عن الحمل والإنجاب

وكانت ريهام الشيمي، زوجة مؤمن زكريا، اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلنت خلال لقائها مؤخرًا مع صاحبة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة خاصة مع اللاعب، عن انتظارها مولودًا جديدًا، وذلك قبل أيام من وضعها، حيث عبرت عن سعادتها بهذا الحدث الذي تنتظره الأسرة.

وأكدت زوجة مؤمن زكريا، في برنامج «صاحبة السعادة» عبر قناة «DMC»، أن الأطباء كانوا يؤكدون صعوبة الأمر إلا أن الأمر أصبح حقيقة.

وأوضحت زوجة مؤمن زكريا أن السونار الذي أجرته حينها أثبت أن المولود القادم بنت، لتكون أختا لـ«مالك» ابنهما الأكبر.