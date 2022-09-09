بريطانية ترتدي فستان زفافها يوميا منذ زواجها: «بتعمل بيه كل شغل البيت»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

التعلق بفستان الزفاف أمر غريزي عند العديد من الفتيات والسيدات، فالكثير منهن يفضلن الاحتفاظ به في خزانة الملابس، حتى وإن ظل دون استخدام مُجددًا على الإطلاق، على الرغم من أن هناك من يفضل استئجاره، باختلاف أولويات الفتيات، إلا أن الأمر كان مختلفًا تمامًا عند السيدة كريستي هيوينجز، 32 عامًا، بالمملكة المتحدة، التي قررت عدم التخلي عن فستان زفافها لدرجة أنها لا تزال ترتديه بعد أسبوع من حفل الزفاف.

ترتديه خلال القيام بالمهام اليومية

سعادة غامرة للسيدة الثلاثينية فور زواجها من شريك حياتها دفعتها لعدم التخلي عن فستان الزفاف التي وصفته بقولها «وقعت في حبه»، وفقًا لصحيفة «ذا صن»، إذ إنها ترتديه في أثناء أداء مهامها اليومية، حتى أنها ترتديه أثناء تنظيف السجاد وغسل الأطباق، وخلال التخطيط للخروج خارج المنزل.

اختيار فستان الزفاف في يوم واحد

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن «كريستي» ذهبت إلى متجر الزفاف، في بورث، في يناير الماضي، واختارت هذا الفستان بعد فترة من البحث بمواقع الإنترنت، ولم تعثر على الفستان الذي ترغب فيه، إلا بالمتجر، إذ شعرت فيه وكأنها أميرة، لتشتريه على الفور دون تردد، مشيرة إلى أن فستان الزفاف كان مكلفًا جدًا، ولكنه يستحق.

وعلى الرغم من حجم الفستان الكبير، إلى أن «كريستي» ترتديه في أثناء قيامها بالمهام المنزلية اليومية، كالتنظيف والغسيل.

سبب ارتداء الفستان طيلة هذا الوقت

وأوضحت «كريستي» لابنها البالغ من العمر 10 سنوات وابنتها التي تبلغ من العمر 5 سنوات، سبب عدم تخليها عن الفستان، مؤكدة أنها لا تستطيع التخلي عنه رغم انتهاء حفل الزفاف، لأنها تشعر وكأنها أميرة به، فلا يمكن التخلي عنه في أي مكان، مشيرة إلى أنها لا تهتم بما يقوله الناس عنها، أو انتقاد تصرفها.