أين تذهب ملابس الملكة إليزابيث بعد رحيلها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

كانت الملكة إليزابيث الثانية والتي حكمت المملكة المتحدة لمدة 70 عامًا، وعاصرت أكثر من 15 رئيسًا للوزراء، من الداعمين منذ فترة طويلة لصناعة الأزياء البريطانية.

وغيّب الموت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك المملكة المتحدة حكماً، مساء الخميس 8 من سبتمبر الحاليّ، في منزلها في بالمورال في اسكتلندا، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وتميّز أسلوب المكلة إليزابيث واستايل ملابسها بالسحر والإلهام والأناقة، حتى أن مجلس الأزياء البريطاني (BFC) على إنستجرام نعى وفاتها قائلًا: "كان أسلوب صاحبة الجلالة السلس وسحرها وإحساسها بالمرح واضحًا، وسيستمر شغفها في دعم المبدعين الشباب في إلهام الجيل المقبل".

وتميّزت الملكة إليزابيث قبل وفاتها بأسلوبها الفريد في اختيار قطع الملابس وانتقاء إكسسواراتها التي تناسب منصبها وتعبّر عن شخصيتها، ولكن يبقى السؤال أن تذهب ملابسها بعد رحيلها؟

بصفتها ملكة المملكة المتحدة والكومنولث وباعتبارها ملكًا لأطول فترة حكم لبريطانيا، فهي شخصية مهمة وستصبح شخصية تاريخية مهمة بعد وفاتها.

وهذا يعني أن الكثير من ممتلكاتها، سواء كانت مملوكة للدولة أو جزءًا من المجموعة الخاصة للملكة، ستصبح تلقائيًا قطعًا أثرية تاريخية وسيشمل ذلك خزانة ملابسها، وخصوصا بعض الأزياء التي ارتدتها خلال الاحتفال بالأحداث المهمة في المملكة المتحدة أو العالم أو الزيارات المهمة للحلفاء.

ومن المقرر أن تُعرض هذه الملابس بعد فترة زمنية مناسبة، إما في أحد متاحف الأزياء الرائدة في المملكة المتحدة مثل فيكتوريا وألبرت أو في أحد القصور الملكية أو القلاع.

يشمل ذلك بالتأكيد فساتين زفافها والتتويج، والزي الذي ارتدته في حفل تنصيب الأمير تشارلز كأمير ويلز وما إلى ذلك.

وفي الواقع، كان هناك معرض لبعض فساتين الأزياء الراقية الخاصة بها احتفالًا بعيد ميلادها التسعين.

وقد يتم حفظ الباقي وتوثيقه للرجوع إليه تاريخيًا في المستقبل، أو ربما قررت الملكة التبرع ببعض القطع للجمعيات الخيرية التي تدعمها للمساعدة في تعزيز جهود جمع التبرعات.

ولكن فيما يتعلق بأي وصايا خيرية، قد يكون هذا خارج البروتوكول الملكي تمامًا ويقتصر على عدد قليل جدًا من العناصر أو الملحقات، مثل الدبابيس أو الأوشحة.

وترتدي الملكة ألوانًا زاهية لسبب بسيط، هو التأكد من أن الحشود التي خرجت لتحية لها يمكن أن ترى بسهولة مكان وجودها بين الحشد.

ولم تكُن الملكة الراحلة تظهر في المناسبات والاحتفالات الرسمية دون أن ترتدي قبعات من لون الزيّ نفسه.

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