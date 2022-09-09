ما السر وراء وجود فتحة في حوض الحمام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عندما تذهب لغسل يديك في حوض المرحاض، ربما تكون قد لاحظت وجود فتحة صغيرة أسفل صنبور المياه، لكن هل تساءلت يومًا ما السر وراء هذه الفتحة، وهل لها فائدة أم لا؟.. هذا ما نوضحه وفقًا لما ورد في موقعي "merrymaids" و"doyouremember".

1. منع التدفق الزائد مع توفير طريقة للتخلص من الماء عبر الأنابيب.

2. دون هذه الفتحة، هناك بالفعل الكثير من المقاومة من الهواء الذي يحاول الهروب من الصرف، ونتيجة لذلك، فإن المياه تستنزف من الحوض ببطء شديد.

3. الحفاظ على حركة الهواء وتدفق خط الصرف بكامل طاقته.

4. عندما يمتليء الحوض عن طريق الخطأ أو إذا كان لديك مشكلة في السباكة، فإن هذه الفتحة ستساهم في تدفق المياه الزائدة ومنع حدوث الفيضان.

5. تسمح هذه الفتحة بتسريب المياه قبل أن تغمر المرحاض.

6. تساعد هذه الفتحة الإضافية في الحوض في تدفق المياه، ليس من المضخة ولكن عبر الصرف.

7. تساهم أيضًا في تهوية الحوض، لذا من الضروري تنظيفها جيدًا حتى لا تتراكم الأوساخ.

- لماذا لا يحتوي حوض المطبخ على فتحة ؟

بسبب بعض الأمور التي تتعلق بالنظافة، الزوايا والشقوق الصغيرة مثل فتحات المرحاض الإضافية هي مناطق رئيسية لتنمو البكتيريا فيها، لذا من الخطر وجود طعام بالقرب من البكتيريا التي تزدهر بنشاط في المطبخ.

سيسمح للبكتيريا والجراثيم وصول أسهل ليس فقط إلى الطعام ولكن أيضًا إلى الأواني ومياه الشرب والأواني الزجاجية.

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