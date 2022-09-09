مفاجأة.. توقعات الأبراج للفائز في مباراة الزمالك والهلال السعودي الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تقام مساء اليوم الجمعة، مباراة سوبر لوسيل بين نادي الزمالك والهلال السعودي، حيث يلعب الفريقان بعد تتويج كلًا منهما ببطولة الدوري، تزامنا مع افتتاح استاد لوسيل الذي سيقام عليه نهائي كأس العالم في قطر ديسمبر المقبل.

وكشف خبير الأبراج محمد صبحي مفاجأة حول توقعاته بشأن الفائز من الفريقين خلال تصريح لـ"الخليج 365"، معتمدا على حركة النجوم والفلك.

نجوم الزمالك :

محمد عواد: 6 يوليو 1992

محمود حمدي الونش : 1 يونيو 1995

سيف الجزيري : 12 فبراير 1993

أحمد مصطفى زيزو : 10 يناير 1996

محمود عبدالرازق شيكابالا : 5 مارس 1986.

نجوم الهلال السعودي :

عبدالله المعيوف : 23 يناير، 1987.

ناصر الدوسري : 19 ديسمبر 1998.

سالم الدوسري : مواليد 19 أغسطس 1991.

موسى ماريجا : 14 أبريل 1991.

كويلار : 14 أكتوبر 1992.

علي البليهي : 21 نوفمبر 1989.

فالبداية ستكون المباراة بين الفريقين ستتاح الفرص للطرفين وقد نشاهد أهدافا متبادلة وتألق حارس مرمى الهلال السعودي.

كما إننا سنشهد خلال المباراة أخطاء وتوتر وتشتت من جانب المدير الفني لفريق الزمالك وسيستغل ذلك فريق الهلال السعودي ومدربه.

ومن أبرز اللاعبين الذين سيظهرون بمستوى مخيب للآمال مثل محمد عواد حارس مرمي الزمالك.

وبحسب توقعاته يظهر لاعبو الزمالك وهو في حالة من التوتر عكس لاعبي فريق الهلال السعودي سيكون لديهم أخطاء ولكن سيتم تداركها.

وفي النهاية حسب توقعات الأبراج وحركة الكواكب، وبسبب توتر وأخطاء فريق الزمالك سيكون الفائز في المباراة هو فريق الهلال السعودي.

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