غير تسخين الطعام.. 11 استخداما غير متوقعا للميكروويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الميكروويف من الأجهزة الكهربائية التي لا غني عنها في المنزل، نظرًا لأنه يوفر السرعة والراحة لكثير من ربات البيوت، لكنه لا يقتصر فقط على تسخين الطعام، إلا أن له استخدامات أخرى ربما لا يعرفها كثيرون، وفقًا لما ورد في موقع "reader's digest".

1. تقشير الثوم بسرعة:

يؤدي وضع الثوم في الميكروويف لمدة 15 ثانية فقط، إلى تقشيره بسرعة، حيث أن الماء داخل الثوم سيتبخر، وبالتالي تُنزع القشرة بسهولة كبيرة.

2. التخلص من جفاف الخبز:

إذا نسيت إغلاق كيس الخبز، ما عليك سوى وضعه في منشفة ورقية مبللة، ووضعه في الميكروويف لمدة 20 ثانية، ستمتص الرطوبة من المنشفة عبر الخبز، وبالتالي سيصبح طازجًا مرة أخرى.

3. عصر الفاكهة:

ضعي الفاكهة غير المقطعة في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ، سوف تعمل الحرارة على تليين الألياف داخل الثمار، وتجعلها أسهل في العصر.

4. تحميص المكسرات:

ضعي حفنة من المكسرات في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف، مع القليل من الزيت، ثم ضعيها وقومي بتحركيها لمدة 60 ثانية، مع التقليب بعد كل دقيقة.

5. تفتيت السكر البني:

عندما يكون السكر البني متكتلًا، يمكنك تفتيته عن طريق وضعه في منشفة ورقية مبللة، ثم في الميكروويف لمدة 25 ثانية، ستنتقل الرطوبة من المنشفة إلى السكر وتجعل من السهل طحنه.

6. تخمير العجين:

يجب تخمير الخبز لمدة لا تقل عن ساعة للحصول على القوام المطلوب، لكن يمكنك استخدام الميكروويف لتسريع عملية تخمير العجين.

وذلك عبر وضع كوب يحتوي على ماء في الجزء الخلفي من الجهاز، ثم ضعي العجين في وعاء آمن للاستخدام، لمدة 3 دقائق، واتركيه لمدة 6 دقائق، وهي مدة كافية لمضاعفة حجم العجين، ليصبح جاهزًا للخبز.

7. عسل متبلور:

في حالة تبلور العسل، فما عليك سوى إزالة الغطاء وتسخينه في الميكروويف لمدة 30 -40 ثانية حتى يعود إلى قوامه الأصلي، لكن تأكد من عدم وضع العسل في الميكروويف في حاويات البلاستيكية.

8. تقشير الخضراوات أسرع:

يمكن أن يكون من الصعب تقشير القرع الصلب والخضروات الجذرية، لتسهيل المهمة، ضعي الخضروات في الميكروويف لمدة 2 إلى 3 دقائق على أقل حرارة، وسيصبح تقشيرها أكثر سهولة.

9. تقطيع البصل بلا دموع:

لتجنب البكاء أثناء تقطيع البصل، عليك وضعه بالمايكروويف مدة 30 ثانية قبل التقطيع، ستعمل الحرارة على تفكيك وتعطيل الإنزيمات المسؤولة عن إطلاق الغازات المتطايرة كغاز الكبريت الذي يسبب تهيج الغدد الدمعية مسببًا البكاء.

10. رغوة الحليب:

لصناعة رغوة حليب كثيفة، كل ما عليك فعله هو سكب الحليب في إناء وإغلاقه بإحكام، ثم اهتزازه بقوة لمدة 30 -60 ثانية، ثم وضع الحليب داخل الجهاز مدة 30 ثانية حتى ترتفع الرغوة.

11. نكهة للزبدة:

لإضافة نكهة محببة إلى الزبدة، ضعي الزبدة غير المملحة لمدة 30 ثانية داخل الميكروويف، حتى تذوب، ثُم ضيفي قليل من الملح وأوراق المريمية الطازجة، مع الاستمرار بالتسخين لـ 30 ثانية حتى تفوح الرائحة، بعد ذلك تُترك لتتماسك مجددا قبل أن تُستخدم.

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