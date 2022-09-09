خبير تجميل يحذر من استخدام المنتجات المغشوشة: تدمر البشرة والشعر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تسعى الفتيات للحصول دوما على منتجات العناية بالبشرة والشعر ذات الجودة العالية، وأفضل الأسعار، لكن يجب اختيارها بعناية شديدة كي تكون نتيجتها فعّالة، ولا تسبب أضرارًا، فحذّر خبير التجميل أحمد لطفي من استخدام منتجات مغشوشة أو بأسعار قليلة، مبيّنًا أضرارها في تصريحات خاصة لـ«هن».

تحذير من استخدام أدوات تجميل البشرة

منتجات التجميل المغشوشة أو «الكوبي» أو الرخيصة، لها آثارٌ سيئة على البشرة، ومن أسوء تلك المنتجات الكريمات المرطبة، والماكياج الكوبي، والمغشوش، إذ يسبّب أضرارًا شديدة من بينها شحوب البشرة، والتصبغات، والحساسية، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تؤدي للإصابة بأمراض الجلد: «عمومًا بتطفي البشرة وتنهي النضارة، لازم نستخدم حاجات أورجينال»، أبرز تلك المنتجات التي تسبب ضررا للبشرة هي كريمات الترطيب المغشوشة والمكياج غير الأصلي.

وتابع: «منتجات العناية بالبشرة زي فيتامين سي والهالورنيك أسيد، يجب أن يكون السعر أغلى من 500 جنيه.. أقل من كدة بلا جدوى، وبتظهر النتائج بعد أسبوع من استخدامها بشكل منتظم يوميا».

خطورة المنتجات الرخيصة على الشعر

البشرة ليست فقط ما يتضرر من استخدام منتجات تجميل مغشوشة ورخيصة، إذ إنّ من المواد الخطيرة على الشعر، «البروتين والفيلر والبوتكس للشعر المضروبين.. بتبقى مواد فرد معمولة في بير السلم البروتين بيوقع الشعر»، موضحًا أنّ المنتجات الموجودة في مصر 95% منها «كوبي».

وعن الأسعار المناسبة للفيلر وبروتين الشعر والبوتكس، قال خبير التجميل أحمد لطفي، أن الأسعار تبدأ من 2500 وحتى 7000 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنّ الأسعار لو كانت أقل من 2500 «يبقى المنتج مضروب، ومفيش حاجة اسمها عروض كدة أنا بكسب ألف جنيه هشيل 10% أو هي حاجة مقلدة فبعملك عروض على المقلد».