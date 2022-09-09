فوائد البطيخ للمرأة الحامل.. يخفف الحموضة ويمنع التورم والغثيان

القاهرة - سمر حسين - ماما

الحمل مرحلة صعبة، يجب على المرأة أن تمر بها، لكن تناول وجبة متوازنة مع الكثير من الفاكهة يعزز الحمل الصحي ويخفف أيضًا من الأعراض الأخرى مثل غثيان الصباح، كما أن تناول البطيخ أثناء الحمل له العديد من الفوائد، حيث يخفف الحموضة ويمكن تضمين هذه الفاكهة اللذيذة في النظام الغذائي، لأنها آمنة ومليئة بالعناصر الغذائية، وذلك بحسب ما نشر موقع motherhood المتخصص في شؤون الامهات والأطفال.

البطيخ يخفف من الحموضة

يعتبر البطيخ ملطفًا جيدًا للمعدة، وتعاني النساء الحوامل من مشاكل هضمية مختلفة مثل الحموضة المعوية، حيث يحتوي على خصائص تبريد تساعد في تخفيف هذه المشاكل، ما يمنحك راحة فورية.

يقلل من تورم القدمين واليدين

الوذمة، أو التورم الخفيف في القدمين واليدين، أمر شائع جدًا أثناء الحمل، البطيخ بمحتواه المائي العالي يقلل من الانسداد في الأوردة والعضلات وبالتالي يساعد على منع الوذمة للمرأة الحامل.

يخفف من غثيان الصباح

البطيخ، الذي يتم تناوله في الصباح، يعطي بداية منعشة ومهدئة وخفيفة لليوم، كما أنه يحتوي على خصائص غذائية ومنشطة تمنع الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، من الجيد أن تبدأ المرأة الحامل يومها بكوب من عصير البطيخ الطازج.

البطيخ يمنع الجفاف

يُنصح جميع النساء الحوامل بشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف، يمكن أن يسبب الجفاف تقلصات مبكرة ويؤدي إلى الولادة المبكرة، يحتوي البطيخ على أكثر من 90% ماء وتناوله طريقة رائعة للحفاظ على رطوبتك.

يقلل من تقلصات العضلات

خلال فترة الحمل، يمر جسم المرأة بمجموعة واسعة من التغييرات، يتسبب الوزن الزائد والهرمونات في آلام العضلات والعظام، وتناول البطيخ بأي شكل من الأشكال يساعد الجسم على التعامل بشكل أفضل مع هذه التغييرات وتخفيف تقلصات العضلات.

البطيخ يمنع التصبغ

تعاني العديد من النساء الحوامل من الجلد المصطبغ، يمكن لهذه المشكلة المزعجة أن تسلب الفرح من الحمل، يحافظ البطيخ على حركات الأمعاء سلسة ويسهل هضم الطعام، وهذا بدوره يؤثر على ملمس الجلد.