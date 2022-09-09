4 ماسكات مرطبة للبشرة الجافة.. اعمليها في بيتك بطريقة بسيطة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في بعض الأحيان، يصعب على البشرة الجافة الاحتفاظ بمستويات الترطيب حتى بعد وضع طبقات من المنتجات، ولكن يمكنك إعداد مرطب منزلي للبشرة الجافة بطريقة سهلة التحضير، وفعالة من حيث التكلفة، ويمكنك تجربة مجموعة متنوعة من المكونات الطبيعية المرطبة لمعرفة ما يناسب بشرتك.

ويستعرض «هن»، وصفات ترطيب البشرة بحسب ما نشره موقع «ستايل كريز»، المتخصص في لايف ستايل والتجميل.

ماسكات لترطيب البشرة الجافة

مرطب بزبدة الشيا للبشرة الجافة

نصف كوب زبدة الشيا.

6-7 قطرات زيت نبق البحر.

6-7 قطرات زيت بذور ثمر الورد.

6-7 قطرات زيت إبرة الراعي.

ملعقة صغيرة زيت أفوكادو.

طريقة التحضير

تذاب زبدة الشيا في حمام ماء.

بمجرد أن تلين، تزال من على النار.

يضاف زيت الأفوكادو ويخلط.

تضاف الزيوت العطرية واخفقي المزيج جيدًا حتى يتحول إلى قوام كريمي.

خزنيه في وعاء زجاجي واستخدمه ككريم وجه يومي.

زيت الجوجوبا.. مرطب طبيعي للبشرة الجافة

يعتبر زيت الجوجوبا، مرطبا طبيعيا للبشرة الجافة، ويمكن عمل ماسك منه في المنزل كالتالي:

ملعقة صغيرة من زيت الإيمو.

4-6 قطرات من الزيت العطري «عشب الليمون، وردة إبرة الراعي، والورد، والبابونج، والماروزا، وإكليل الجبل، والنعناع».

طريقة تحضير مرطب زيت الجوجوبا

خذ قنينة زجاجية واسكب زيت الجوجوبا.

نضيف الزيوت الأخرى إلى زيت الجوجوبا ونخلط جيداً.

استخدم المزيج لتدليك بشرتك.

مرطب شمع العسل للبشرة الجافة

يتكون مرطب شمع العسل للبشرة الجافة من الآتي:

نصف كوب من حبيبات شمع العسل.

نصف كوب زيت جوز الهند.

نصف كوب زيت زيتون.

10 قطرات من الزيت العطري «الباتشولي، والبابونج الروماني، والفانيليا، وخشب الصندل، واللبان، والمريمية، وزيت إبرة الراعي».

طريقة تحضير مرطب شمع العسل

استخدمي حمام مائي لإذابة شمع العسل.

بمجرد أن يذوب، أخرجه من الغلاية واتركه يبرد.

نضيف زيت جوز الهند والزيتون ونخفق جيدا.

تضاف الزيوت العطرية.

يخفق المزيج جيدًا حتى تحصل على قوام كريمي.

ينقل الخليط إلى وعاء زجاجي ويحفظ في مكان بارد وجاف لا يبرد.

مرطب لطيف الصبار للبشرة الجافة

احضري كوب جل الصبار.

12 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

نصف كوب زيت جوز الهند.

نصف كوب زيت لوزز

10 قطرات من الزيوت العطرية.

طريقة تحضير مرطب لطيف الصبار للبشرة الجافة

يذاب شمع العسل وزيوت جوز الهند واللوز في حمام مائي.

تسكب الزيوت في الخلاط ويترك المزيج يبرد.

تضلف الزيوت العطرية وجل الصبار.

يمزج حتى تحصل على قوام كريمي.

يخزن الخليط في وعاء زجاجي.

يمكن تخزينه في الثلاجة.