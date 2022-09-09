الامارات | أطلق النار على صدره من كلاشنكوف.. طفل يمني يوثق انتحاره في مقطع فيديو !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادث صادم هز الشارع اليمني، أقدم فتى قاصر على الانتحار موثقاً في تسجيل فيديو لحظات إنهاء حياته بواسطة بندقية صوبها ناحية قلبه، ليتوفى على الفور في حادث لا تزال ملابساته يكتنفها الكثير من الغموض.

وتداول نشطاء يمنيون على المنصات الاجتماعية فيديو مرعبا يحبس الأنفاس، يظهر فيه الطفل سعد الفقيه من قرية المعزبة بمنطقة صهبان في محافظة إب اليمنية، وهو يقتل نفسه أمام أنظار عدسة هاتفه.

وقال شهود عيان من أهالي المنطقة أن حادثة الفيديو المتداول في مواقع التواصل، والذي يظهر فيه طفل يقتل نفسه بسلاح كلاشنيكوف، وقعت بالفعل قبل عشرة أيام، وكشفوا أنه بعد الحادثة مباشرة دخل شقيق المجني عليه المنزل ليتفاجأ بوجود شقيقه مقتولا، وقام بأخذ السلاح الذي قام بالانتحار به، وخرج إلى الشارع، وأطلق عدة رصاصات في الهواء للاستغاثة من جيرانه في المنطقة، وأضافوا:" تم إبلاغ الأمن واعتقال الأخ بتهمة قتل أخيه، وبعد أسبوع من الحادثة قاموا بفتح جوال المجني عليه ليجدوا به مقطع فيديو يوثق الحادثة ويثبت براءة الأخ، ومع ذلك لا تزال ملابسات ودوافع الحادثة غامضة حتى الآن".

ووفق "العربية.نت" شكك نشطاء في الفيديو، موضحين أنه مصور من عدة زوايا، ومشكوك به، ولم يستبعد البعض أن يكون الفيديو "مفبركاً ومزيفاً" لإخفاء معالم جريمة بشعة لا تزال ملابساتها في ملفات التحقيق لدى أجهزة الأمن.