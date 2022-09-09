طريقة عمل البصارة في البيت بسهولة وسرعة.. فطار وغدا على قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البصارة من الأكلات سهلة التحضير وسريعة وعلى قد الإيد فهي غير مكلفة نهائيا، لكن هناك بعد السيدات لايعرفن طريقة إعدادها على الرغم من سهولتها وسرعتها.

ويستعرض «هن»، طريقة عمل البصارة في البيت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وذلك بسهولة وسرعة بمكونات بسبطة أبرزها البصل المحمر.

طريقة عمل البصارة

½ كيلو فول جاف مقشر ومجروش «مدشوش».

بصلة كبيرة الحجم.

¼ كوب أوراق بقدونس.

ملعقة صغيرة نعناع جاف.

¼ ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة.

2 ملعقة صغيرة ثوم مفري ناعماً.

2 ملعقة كبيرة زيت.

طريقة تحضير البصارة

ينقى الفول ويُغسل بالماء، ثم ينقع في كمية كبيرة من الماء لمدة ساعة.

يصفي الفول ويُسكب في إناء متوسط الحجم، ثم يُضاف إليه كمية من الماء بحيث يغطيه جيداً، ويترك على نار عالية.

تقطع البصلة إلى 8 أجزاء، وتضاف إلى الفول.

يضاف النعناع والبقدونس والشطة والملح والفلفل إلى الفول، ويترك الخليط على النار حتى يَغلي، مع الحرص على جمع الرغوة البيضاء كلما ظهرت.

تخفض النار ويترك الخليط على النار حتى تنضج حبات الفول تماماً.

يطحن الخليط على النار بواسطحة المطحنة الكهربائية حتى يصبح بيوريه ناعماً جداً بلا أي تكتلات، أو يستخدم الخلاط الكهربائي، حين تهدأ حرارته، يعاد للإناء.

تترك البصارة على نار هادئة، مع الاستمرار في التقليب حتى يَغلظ قوامها، ثم ترفع من على النار.

يسخن الزيت في مقلاة صغيرة على نار متوسطة، ويضاف إليه الثوم والكزبرة الناعمة، ويستمر تقليب الخليط لحوالى 3 دقائق أو حتى يأخذ الثوم اللون البني المتوسط.

يضاف نصف خليط الثوم «التَقلية» إلى البصارة، وتقلب به جيداً حتى يمتزج بها تماماً.

تسكب البصارة في أطباق التقديم، ويُوزع عليها خليط الثوم المتبقي.